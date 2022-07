No More Heroes 3: conoce cuándo sale en nuestro territorio el último juego dirigido por SUDA51

No More Heroes 3, la última entrega de la historia del asesino ‘otaku’ Travis Touchdown, está por cumplir un año de su lanzamiento en Nintendo Switch. No obstante, el 21 de junio de este año conocimos la fecha de estreno de NMH 3 en Japón para PC, PlayStation 4, PS5 y Xbox Series. Afortunadamente, XSEED Games ha confirmado —con un nuevo adelanto— cuando sale No More Heroes 3 en nuestra región para las demás plataformas.

La llegada a las nuevas consolas y PC de NMH 3 nos permitirá revivir el juego de SUDA 51 en 4K a 60 FPS, siempre y cuando nuestro ‘hardware’ lo soporte.

Las ediciones de PlayStation 5, PS4 y Xbox Series X de No More Heroes 3tendrán una edición física limitada de «Día 1». Esta edición física de NMH 3 incluye el juego en disco, un libro de arte de 70 páginas, una placa conmemorativa de Santa Destroy con la palabra “Moe~” y un CD con 22 canciones de la banda sonora original del juego de SUDA 51. La caja del juego y el empaque de todo el paquete están decoradas con nuevas ilustraciones del artista y ‘mangaka ‘Yusuke Kozaki, conocido por participar en la segunda entrega y en juego Daemon X Machina de Marvelous Entertaiment.

Si no pueden esperar a jugar No More Heroes 3, pueden leer nuestra reseña libre de spoilers en el siguiente enlace.

¿Cuándo sale No More Heroes 3 en PC, PlayStation 4, PS5 y Xbox Series?

Con el primer anuncio de XSEED Games es normal que nos preguntemos cuándo sale No More Heroes 3 en PC, PlayStation 4, PS5 y Xbox Series. Ahora, gracias al nuevo adelanto, hemos conocido que la versión de PlayStation 4, PS5, Xbox Series y PC de No More Heroes 3 llegará a nuestra región el martes 11 de octubre.

¿De qué trata la Historia de No More Heroes 3 (NMH 3)?

La historia de No More Heroes 3 inicia ocho años antes de los hechos del primer videojuego cuando un niño llamado Damon Riccitiello tiene un encuentro con un extraterrestre llamado FU. Durante el tiempo en que Damon ayuda a FU a regresar a su planeta, Damon y FU se hacen «los mejores amigos». 20 años después del encuentro de FU y Damon, nueve desde el final de No More Heroes 2: Desperate Struggle y dos desde la aventura de Badman y Travis en Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition, FU regresa a la tierra a encontrarse con su Damon. Pero esta vez FU no ha llegado solo y tampoco con buenas intenciones.

Para conocer toda la información sobre la tercera entrega numerada de las aventuras de Travis Touchdown, les recomendamos leer nuestro articulo esencial de No More Heroes 3 en el siguiente enlace.

¿Cómo entender y ponerse al día con la historia de No More Heroes 3 (NMH 3)?

Para conocer la «curiosa» explicación de Silvia, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

En GamerFocus hemos reseñado las tres entregas de la franquicia No More Heroes. Entonces para estar listos para la llegada de No More Heroes 3, antes del próximo 27 de agosto, les compartimos las reseñas de los juegos de la franquicia insignia del director japonés SUDA 51.

Vía: Siliconera