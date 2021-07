Marvelous y Grasshopper Manufacture han revelado un nuevo adelanto de No More Heroes 3 (NMH 3), el cual revela a algunos de los enemigos que tendrá que derrotar Travis Touchdown para avanzar en la clasificación galáctica de superhéroes. Adicionalmente, el vídeo nos muestra algunas de las actividades que tendrá que hacer Travis, el asesino ‘otaku’, Touchdown para recolectar dinero y poder pagar en los cajeros su entrada a las batallas de clasificación galáctica de superhéroes.

¿Cuáles son los villanos de No More Heroes 3 (NMH 3)?

Gracias al nuevo tráiler de No More Heroes 3 (NMH3) conocemos que en esta nueva aventura Travis, además de poder usar su Death Glove y personalizar sus habilidades para enfrentar a las hordas de enemigos, tendrá que enfrentarse a 10 alienígenas comandados por FU. Sin embargo, de los 10 miembros de la clasificación galáctica de superhéroes con los que Travis tendrá que luchar, en el tráiler de No More Heroes 3 solo conocimos a cinco de los villanos del juego.

Estos son los primeros cinco enemigos de Travis Touchdown en No More Heroes 3 (NMH 3):

En el noveno puesto está, el traficante espacial de minerales, Gold Joe.

En la octava posición se encuentra, el secuestrador alienígena, Black Night Direction.

El séptimo lugar es para el ladrón de recuerdos conocido como Vanishing Point.

En la sexta posición se encuentra, «el cañón gastro», Velvet Chair Girl.

En la quinta posición está, la princesa de las tinieblas, Midori Midorikawa.

Estos son los enemigos que tendrá que enfrentar Travis «el asesino ‘otaku’ Touchdown en No More Heroes 3.

«Los cuatro grandes» como les dice FU no fueron revelados en el tráiler, pero es seguro que antes del 27 de agosto conozcamos sus nombres.

¿Cómo entender la historia de No More Heroes 3?

Para conocer la «curiosa» explicación de Silvia, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Afortunadamente, en GamerFocus hemos reseñado las tres entregas de la franquicia No More Heroes. Entonces para estar listos para la llegada de No More Heroes 3, antes del próximo 27 de agosto, les compartimos las reseñas de los juegos de la franquicia insignia del director japonés SUDA51.

Fuente: canal oficial de Nintendo en YouTube