No More Heroes 3: historia, enemigos, fecha de lanzamiento y más

Estamos a pocos días del lanzamiento o estreno de No More Heroes 3, el próximo juego de Grasshopper Manufacture dirigido, diseñado y escrito por SUDA 51. Es así que en GamerFocus les traemos toda la información sobre No More Heroes 3, la tercera entrega canónica de la historia de el asesino ‘otaku’ Travis Touchdown.

En No More Heroes 3 podremos consentir y jugar con Jeane. Adicionalmente, la tercera entrega canónica de la aventura de Travis contará con un nuevo videojuego que podremos probar en la habitación de nuestro protagonista.

¿Cuál es la fecha de estreno o lanzamiento de No More Heroes 3?

La fecha de estreno o lanzamiento de No More Heroes 3 es el viernes 27 de agosto del 2021.

¿Cómo es la jugabilidad de No More Heroes 3?

La jugabilidad de No More Heroes 3 (NMH3) es similar a la de anteriores entregas. No obstante, lo anterior no significa que Travis Touchdown no tenga nuevos juguetes para enfrentar a la amenaza alienígena que azota a Santa Destroy en NMH 3. Así que para enfrentar a Jess Baptiste VI y los demás héroes intergalácticos tendremos una amplia variedad de movimientos ofensivos.

El ‘slash’ y el ‘Death Blow’ son los movimientos básicos de Travis Touchdown en NMH 3.

Beam Katana

En NMH 3 Travis podrá blandir su Beam Katana dela misma forma que en las anteriores entregas, pero en esta ocasión tendremos más remates disponibles.

¿Qué modos tendrá Travis Touchdown en No More Heroes 3?

Al derrotar a un enemigo, el «Slash Reel» se activa. Este es una especie de minijuego de máquina tragamonedas, el cual dependiendo del resultado le otorga a Travis la posibilidad de entrar en un modo ofensivo con propiedades específicas.

Mustang Mode y Throw Mode

Full Armor Travis

¿Qué opciones defensivas tendremos en No More Heroes 3?

Las opciones defensivas de Travis Touchdown en NMH 3 siguen siendo las mismas de las anteriores entregas. Es así que el asesino ‘otaku’ podrá esquivar, bloquear y usar el ‘sidestep’. Este es un movimiento, que paraliza el tiempo y le permite a Travis castigar a los enemigos con una lluvia de golpes.

El «Death Glove» de Travis Strikes Again estará presente en No More Heroes 3

El «Death Glove» le permite a Travis en No More Heroes 3 realizar un una patada en el aire y además puede equiparse con tres habilidades únicas adicionales. Estas pueden ir desde lanzamientos psicoquineticos, hasta la creación de torretas que disparan automáticamente proyectiles a los enemigos. Todas las habilidades del «Death Glove» funcionan con un temporizador, así que hay que usarlas con sabiduría. Estas son algunas de las técnicas que tendrá Travis Touchdown con su «Death Glove» en No More Heroes 3.

Death Rain y Death Slow

Death Kick y Death Force

¿Cómo podremos conseguir dinero para las batallas de la clasificación de heroes galacticos en NMH 3?

Como es costumbre la entrada a las batallas de clasificación en No More Heroes 3 tendrán un costo, así que para poder pagarlo necesitaremos hacer algunos trabajos o cumplir misiones. Estos son algunos de los trabajos y misiones, con las cuales en NMH 3 Travis Touchdown podrá recolectar dinero.

Destapar baños y cortar el césped

Recolector de basura y guardacosta

Misiones de defensa y de motocicleta

¿Qué escenarios o locaciones tendrá No More Heroes 3?

Estos son algunos de los lugares que visitará Travis Touchdown durante sus peleas de la clasificación de heroes galáctica en NMH 3.

Santa Destroy y Thunder Dome

Perfect World y Call of Battle

Neo Brazil y Damon Tower

¿De qué trata la Historia de No More Heroes 3 (NMH 3)?

La historia de No More Heroes 3 inicia ocho años antes de los hechos del primer videojuego cuando un niño llamado Damon Riccitiello tiene un encuentro con un extraterrestre llamado FU. Durante el tiempo en que Damon ayuda a FU a regresar a su planeta, Damon y FU se hacen «los mejores amigos». 20 años después del encuentro de FU y Damon, nueve desde el final de No More Heroes 2: Desperate Struggle y dos desde la aventura Badman y Travis en Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition, FU regresa a la tierra a encontrarse con su «mejor amigo» Damon. Pero esta vez FU no ha llegado solo y tampoco con buenas intenciones.

Suda 51 ha colocado por tercera vez el minijuego de recolectar escorpiones y además algunas partes de la aventura de Travis Touchdown en NMH 3 serán contadas de la misma manera que en Travis Strikes Again.

Cuáles son los enemigos de Travis Touchdown en No More Heroes 3 (NMH 3):

Estos son los enemigos que tendrá que enfrentar Travis «el asesino ‘otaku’ Touchdown en No More Heroes 3.

Jess Baptiste VI , mejor conocido como FU, es interpretado por Noshir Dalal (Sekiro en Sekiro: Shadows Die Twice ). FU es un príncipe alienígena y líder de los superhéroes galácticos. Adicionalmente, FU es el No. 1 en la clasificación de heroes galacticos.

, mejor conocido como es interpretado por Noshir Dalal (Sekiro en ). FU es un príncipe alienígena y líder de los superhéroes galácticos. Adicionalmente, FU es el No. 1 en la clasificación de heroes galacticos. Paradox Bandit doblado por Paul Mercier, mejor conocido por ser la voz de Leon S. Kennedy Resident Evil 4 , es el No. 2 en la clasificación de heroes galacticos.

doblado por Paul Mercier, mejor conocido por ser la voz de Leon S. Kennedy , es el No. 2 en la clasificación de heroes galacticos. Sonic Juice es interpretado por Christian Lanz y es el No. 3 en la clasificación de heroes galacticos.

es interpretado por Christian Lanz y es el No. 3 en la clasificación de heroes galacticos. Sniping Lee es interpretado por Stephen Oyoung, conocido por interpretar a Martin Li (Mr Negative) en Marvel’s Spider-Man , es el No. 4 en la clasificación de heroes galacticos.

es interpretado por Stephen Oyoung, conocido por interpretar a Martin Li (Mr Negative) en , es el No. 4 en la clasificación de heroes galacticos. Midori Midorikawa es doblada por Kelly Ohanian y es la No. 5 en la clasificación de heroes galacticos.

es doblada por Kelly Ohanian y es la No. 5 en la clasificación de heroes galacticos. Velvet Chair Girl es la No. 6 en la clasificación de heroes galacticos.

es la No. 6 en la clasificación de heroes galacticos. Vanishing Point es doblado por Mark Allan Stewart y es el No. 7 en la clasificación de heroes galacticos.

es doblado por Mark Allan Stewart y es el No. 7 en la clasificación de heroes galacticos. Black Night Direction es interpretado por Paul Mercier y es el No. 8 en la clasificación de heroes galacticos.

es interpretado por Paul Mercier y es el No. 8 en la clasificación de heroes galacticos. Gold Joe es doblado por Stephen Oyoung y es el No. 9 en la clasificación de heroes galacticos.

es doblado por Stephen Oyoung y es el No. 9 en la clasificación de heroes galacticos. Mr. Black Hole es interpretado por Scott Whyte, mejor conocido por ser la voz del Capitán Qwark en Ratchet & Clank: Una dimensión aparte es el No. 10 en la clasificación de heroes galacticos.

Así se ve la tabla de clasificación, la cual nos señala los próximos enemigos que tendrá que vencer Travis en No More Heroes 3.

¿Cómo entender y ponerse al día con la historia de No More Heroes 3 (NMH 3)?

Para conocer la «curiosa» explicación de Silvia, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Afortunadamente, en GamerFocus hemos reseñado las tres entregas de la franquicia No More Heroes. Entonces para estar listos para la llegada de No More Heroes 3, antes del próximo 27 de agosto, les compartimos las reseñas de los juegos de la franquicia insignia del director japonés SUDA51.

¿En qué plataformas estará disponible No More Heroes 3?

No More Heroes 3 estará disponible de manera exclusiva para Nintendo Switch. Sin embargo, no se descarta que en un futuro pueda llegar a PC y otras plataformas así como están los otros juegos de la franquicia del «asesino ‘otaku'» de SUDA 51.