Hace dos meses compartimos la información de que No More Heroes 3 llegaría eventualmente a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Después de esperar un tiempo por una fecha oficial, los interesados en esta franquicia que no tenían precisamente una Nintendo Switch ahora ya saben cuándo podrán jugar en otras plataformas. No solo eso, No More Heroes 3 se podrá jugar en 4K 60 FPS.

En el tráiler oficial del anuncio, se señala que No More Heroes 3 estará para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC para el 6 de octubre de 2022. Hasta ahora el precio que ha tenido en la eShop es de 59,99 dólares americanos. Esto implica 7.480 en la eShop de Japón, que vendrían siendo solo 55 dólares por la versión digital estándar. Se supone que el precio en todas las nuevas plataformas debería ser el mismo, pero la página oficial del juego indica un precio sugerido de 6.800 yenes (50 dólares) sin contar impuestos. La eShop cobra por aparte estos impuestos. Es decir, vende el juego por los 60 dólares completos más los impuestos. Por lo tanto, no se sabe si en otras tiendas vaya a ser más cercano al precio sugerido por Marvelous.

Aumentando la resolución en No More Heroes 3

Una adición interesante de la llegada a las nuevas consolas es la posibilidad de elegir jugar en Full HD o en resolución 4K a 60 FPS. Por supuesto, esto último será permitido solo para las consolas de nueva generación: PS5 o Xbox Series X.

Hasta ahora, No More Heroes 3 se podía jugar hasta en los 1080p de la Nintendo Switch estando dentro de su puerto o los 720p en modo portátil. Con esta novedad, se podrá apreciar el título con mucha mejor calidad.

Fuente: Marvelous