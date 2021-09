No More Heroes 3 – Reseña

Desde hace 11 años, cuando No More Heroes 2: Desperate Struggle llegó a Wii, no veíamos a Travis Touchdown en Santa Destroy. Así que el regreso del asesino ‘otaku’ es algo que muchos fanáticos de SUDA51 querían ver, ya que desde que Grasshopper Manufacture lanzó Travis Strikes Again: No More Heroes, las conexiones con los juegos de la serie «Kill the past» se han intensificado.

Las referencias y temas a la serie «Kill the past», si bien no son el eje temático de la tercera entrega de No More Heroes, si logran llegar a los fanáticos de SUDA51. Sin embargo, la nueva aventura del asesino ‘otaku’ tiene más referencias a obras de terceros que a las entregas anteriores. Es hora de adentrarnos nuevamente al extraño y violento mundo de Travis Touchdown con No More Heroes 3.

Como si de una serie de ‘anime’ se tratase, al comenzar una nueva batalla clasificatoria veremos este ‘opening’.

No More Heroes any more

No More Heroes 3 es según palabras de SUDA51 el «último» juego de la franquicia protagonizada por Travis Touchdown. Esto de inmediato nos da a entender que tenemos que tener muy presente la historia del asesino ‘otaku’ para entender algunos de los cambios que ha sufrido Travis o por qué algunos personajes han vuelto a la vida. Sin embargo, algunos personajes como la Dra. Naomi se encuentran en situaciones inexplicables incluso para un fanático de hueso duro del trabajo de SUDA51. Esto no es nuevo y hace parte de esa narrativa disruptiva que ha hecho famoso a SUDA51 desde el inicio de su serie de juegos «Kill the past».

No More Heroes 3 comienza dos años después de los sucesos de Travis Strikes Again: No More Heroes, los cuales envolvieron a Travis, Badman y Shinobu Jacobs en una cruzada para recolectar las Death Balls y con ellas revivir a Badgirl. Este juego, si bien es considerado un ‘spin-off’ de NMH, sienta las bases para No More Heroes 3. Esto debido a que en TSA: No More Heroes se presentan personajes y mecánicas claves para esta tercera entrega. La historia de NMH 3 a simple vista es tan sencilla como la de sus predecesores, ya que nuevamente Travis Touchdown se ve envuelto en un ‘ranking’ de asesinos que esta vez son llamados héroes intergalácticos. Claro está, que todo este caos está amparado por la UAA.

Presentación y música de otro mundo

La llegada de Jess Baptiste VI, mejor conocido como FU, a la Tierra es el inicio del regreso de Travis al «jardín de la locura» en todo sentido. Esto debido a la versatilidad que tiene SUDA51 para crear diversos escenarios y situaciones gracias a un grupo de enemigos galácticos y extravagantes, los cuales están diseñados en su mayoría por Masanori Ushiki. Esta misma extravagancia se ve reflejada en cada rincón de No More Heroes 3, ya que los escenarios, escenas de acción y situaciones —en algunos casos cómicas o hiperviolentas— hacen que la experiencia para el jugador sea impredecible y al mismo tiempo amena.

No more Heroes 3 está lleno de referencias de juegos, ‘anime’ y cine. Es así que los fanáticos de Yoshiyuki Tomino, el padre de Gundam, encontrarán múltiples referencias a sus obras más conocidas. Adicionalmente, SUDA51 ha impregnado de amor hacia el director japones Takashi Miike —quien ya había hecho un cameo en NMH 2: Desperate Struggle— esta nueva entrega de No More Heroes. Al inicio de cada episodio, los jugadores estarán presentes en una charla —entre Bishop y Travis— que la mayoría de veces tiene como eje principal la filmografía de Takashi Miike.

Adicionalmente, deben estar preparados para recibir un montón de referencias a películas como Terminator, Alien, Rocky III, así como también algunas de Spider-Man, Akira, Jojo’s Bizarre Adventure y a juegos como Final Fantasy, Daemon X Machina o al esquivo para Travis Touchdown, Super Smash Bros..

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

La banda sonora de No More Heroes 3 compuesta por Nobuaki Kaneko, conocido por ser el baterista de la banda Rize e interpretar al sombrerero en la primera temporada de Alice in Borderland, esta llena de canciones y melodías memorables. Entre estas canciones se destacan el ‘ending’ y la canción Itadakimasu de Okumura.

«Si algo no está roto, no lo arregles»

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

La evolución de la jugabilidad en la franquicia No More Heroes es bastante curiosa, ya que en NMH 3 los controles para manejar a Travis Touchdown son una mezcla de lo visto en la segunda entrega, con una fluidez que se asemeja a la primera parte. Además, estas mecánicas ofensivas se ven beneficiadas por las técnicas heredadas de TSA: NMH.

Esto gracias al uso del Death Glove, el cual cuenta en No More Heroes 3 con cuatro habilidades que hacen que el combate se sienta fluido. Adicionalmente, estas habilidades adhieren un factor de estrategia al juego al combinarlos con los chips que compramos en el laboratorio de Naomi. Estos pueden mejorar estadísticas o hacer que el modo ‘mustang’, el cual se activa al tener los tres símbolos de BAR en el ‘Slash Reel’, dure más de lo normal.

Al subir la dificultad, las ayudas dejan de existir.

Lamentablemente, la evolución del combate no se ve reflejada en el mundo abierto del juego. Este ahora cuenta con más actividades que en el primer No More Heroes, pero de resto parece haber quedado suspendido en el tiempo. Esto lejos de parecer un problema de presupuesto, se siente premeditado y como un guiño a los jugadores que han seguido la historia del asesino ‘otaku’ durante estos años.

A las falencias, para algunos, del mundo abierto de No More Heroes 3, se le suma la baja resolución que tiene el juego en su modo portátil, la corta distancia de mapeado de sus escenarios, algunos problemas con la carga de texturas y errores ocasionales que hacen que la pantalla quede totalmente oscura y tengamos que reiniciar el juego. Sin embargo, con todos estos puntos a mejorar, No More Heroes 3 brilla por las batallas contra los enemigos principales y cómo estas son manejadas por SUDA51.

No More Heroes 3 es como la lucha libre: una historia entre el rudo y el técnico

Las referencias al ‘tokusatsu’ van desde Kamen Rider Zi-O hasta Gavan, del cual tomo inspiración SUDA51 para el Full Green Mode de Travis en NMH 3.

A los enemigos SUDA51 nos los presenta al inicio de cada episodio interactuando con FU y luego a medida que nos acercamos al momento de la batalla conoceremos más sobre la personalidad y las motivaciones de cada uno de ellos. Una vez inicia la lucha, lo mejor de No More Heroes 3 se hace presente. Las batallas de la clasificación de héroes galácticos son memorables y derrochan originalidad sin dejar de lado el humor, la violencia y el uso excesivo de improperios a los que nos tiene acostumbrados Goichi Suda.

Darick Robertson, conocido por ilustrar el cómic The Boys, es uno de los artistas presentes en NMH 3.

Las interacciones entre FU y Travis «el asesino ‘otaku'» Touchdown son entretenidas y reflejan el gusto del director japonés por la lucha libre, ya que en todo momento parece que estuviéramos presenciando el clásico encuentro entre un luchador rudo (‘heel’) y uno técnico (‘face’). Así que teniendo esto en mente, no se sorprendan por el estilo de pelea que tiene FU.

Night in Prague, el ‘ending’ de cada episodio de No More Heroes 3, cuenta con nueve versiones durante todo el juego.

No More Heroes 3 9/10 Nota Lo que nos gustó - Presentación artística y banda sonora sobresaliente.

- Nos aconseja ver Char's Counterattack mínimo una vez cada tres meses.

- Gran manejo de personajes y las mejores batallas contra jefes de la franquicia.

- Muchas referencias. Lo que no nos gustó - Problemas de carga de texturas y baja resolución en modo portátil.

- Hacen falta los minijuegos en 8-bit.

- Las secciones de mundo abierto no han evolucionado y la taza de FPS baja en comparación al combate. En resumen No More Heroes 3 es sin lugar a dudas el mejor juego de la franquicia protagonizada por Travis Touchdown, el cual goza de un gran derroche de creatividad. Esto gracias a la dirección de SUDA51, quien nuevamente demuestra por qué es uno de los desarrolladores con mayor libertad creativa. Este título, a pesar de sus falencias, cumple con entretener al jugador y conectar con él gracias a su humor y a la gran cantidad de referencias a obras que ya hacen parte de la cultura popular. No More Heroes 3 no es el juego perfecto, pero es precisamente ese su mayor atractivo.

Reseña hecha con una copia digital de No More Heroes 3 brindada por Grasshopper Manufacture.