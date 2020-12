No More Heroes y su secuela llegarán a PC, según una filtración

¡Travis Touchdown está en todos lados! Volvemos a traer excelentes noticias para todos aquellos que todavía no han disfrutado de las exageradas aventuras de este personaje. No More Heroes y No More Heroes 2: Desperate Struggle han sido recibido clasificación para PC por el Tablero de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB).

El primero de estos juegos salió originalmente a la venta a finales de 2007 para Nintendo Wii. Cuenta la historia de Travis Touchdown, un ‘otaku’ aficionado a la lucha libre que decide convertirse en el asesino número uno, por lo que comienza a acabar con los demás asesinos de la ciudad con su katana de rayos. Su secuela llegó en 2010 a la misma consola.

Hace poco pudimos disfrutar de versiones para Nintendo Switch de ambos juegos. Aquí pueden encontrar nuestras reseñas de No More Heroes y No More Heroes 2: Desperate Struggle para esta plataforma.

Igual que en las consolas para las que ha salido, ambos juegos recibieron clasificación ‘M’ (recomendado para jugadores mayores de 17 años) en PC por violencia exagerada, sangre, temas sexuales, desnudez parcial y lenguaje fuerte.

Hay que tomar en cuenta que No More Heroes y su secuela no han sido anunciados oficialmente para PC. Tampoco conocemos la fecha en que podrían llegar. Estaremos muy atentos de un anuncio de Marvelous y Xseed Games al respecto. Estos relanzamientos pretenden crear público para la llegada de la anunciada tercera parte para Nintendo Switch.

Via: Gematsu

Fuente: ESRB