No remuevas la capa protectora en la pantalla del Nintendo Switch 2

Nintendo ha publicado la guía de instrucciones de Switch 2 en línea. Como se explica en el texto, «la pantalla está cubierta con una capa de película diseñada para evitar que los fragmentos se dispersen en caso de daño». La nota también indica a los jugadores que no deben retirar dicha película.

Considerando que Switch 2 es una inversión a largo plazo, es importante que los jugadores tomen en serio este consejo. También hay muchos accesorios para Switch 2, incluyendo protectores de pantalla, que pueden reducir la probabilidad de daños por caídas o arañazos además de la película protectora que Nintendo ya usa.

Las reservas de Switch 2 se agotaron casi al instante. No se sabe con qué rapidez Nintendo volverá a tener existencias durante su semana de lanzamiento. Nintendo se ha estado preparando añadiendo algunas de las nuevas funciones de Switch 2 a la app móvil de Switch antes del lanzamiento de la consola.

Nintendo ha preparado una lista de juegos para el lanzamiento de Switch 2, incluyendo Mario Kart World, que también estará disponible junto con la consola. Igualmente hay ediciones actualizadas para Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of The Wild y Tears of The Kingdom, que estarán disponibles con el lanzamiento de Switch 2.