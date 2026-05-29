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No será en el 2026, el lanzamiento de Fable ha sido atrasado hasta el 2027

El lanzamiento de GTA 6 y la nutrida lista de títulos que tiene Xbox programados para lo queda del 2026 fueron los causantes de este retraso.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Xbox anunció oficialmente el retraso del esperado reinicio de Fable. Este, en febrero del 2025 fue aplazado para este año y ahora nuevamente ha sido reprogramando para algún momento de febrero de 2027. La noticia del nuevo retraso fue confirmada en el podcast previo al Xbox Games Showcase de junio y modifica los planes iniciales que ubicaban el lanzamiento del nuevo Fable en el cuarto trimestre del 2026. Microsoft argumentó que el movimiento busca otorgarle al juego un espacio propio en el mercado.

¿Por qué fue nuevamente atrasado el nuevo Fable?

El principal motivo detrás de esta decisión es la densa acumulación de lanzamientos que Xbox tiene proyectados para el 2026. Matt Booty, Jefe de Contenido de Xbox, explicó que el desarrollo de Fable avanza con solidez. Sin embargo, ante la inminente llegada de producciones masivas de la industria como Grand Theft Auto 6, la división optó por atrasar el lanzamiento de Fable. Xbox prefiere no poner toda la carne en el asador para que cada uno de los juegos que lanzará en lo que resta del 2026 tenga su momento de brillar. De este modo, la recta final del año quedará reservada para otros títulos, entre los que se destacan Halo: Campaign Evolved, Minecraft Dungeons 2, Gears of War: E-Day y Call of Duty: Modern Warfare 4.

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A pesar del cambio de fecha en el lanzamiento del nuevo Fable, Xbox aseguró que los seguidores de la franquicia no tendrán que esperar demasiado para conocer más detalles sobre el RPG. Ya que, Microsoft confirmó que mantendrá la presentación Fable que habrá durante el próximo Xbox Games Showcase.

¿Cuándo y a qué horas será el XBOX Games Showcase 2026?

¿Por qué fue nuevamente atrasado el nuevo Fable?

Esta es la presentación de juegos de Xbox que incluirá muchos de los juegos AAA en los que están trabajando sus estudios, incluyendo algunos indies del programa ID@Xbox.

  • Fecha: domingo 7 de junio de 2026
  • Canal de YouTubeyoutube.com/xbox
  • Horarios
    • México: 11:00 a.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.
    • Chile: 1:00 p.m.
    • Argentina: 2:00 p.m.
    • España: 7:00 p.m.
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Fuente: Xbox

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