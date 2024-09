No son 164, son 182 los personajes que tendrá Dragon Ball: Sparking Zero desde su lanzamiento

Hace tan solo un par de días, Bandai Namco reveló 15 personajes de Dragon Ball GT que harán parte del grupo de guerreros de Dragon Ball: Sparking Zero. Con esta revelación, todos pensábamos que solo faltaban por ser revelados 10 personajes para completar los 164 bloques de personajes que vemos cada vez que finaliza un tráiler de Dragon Ball: Sparking Zero. Sin embargo, gracias a una filtración —proveniente de un vídeo no listado del canal en YouTube del medio Dengeki Online— ha sido revelados todos los luchadores que tendrá Dragon Ball: Sparking Zero desde su lanzamiento.

HERE IS THE FOOTAGE IN HIGH QUALITY #SparkingZero #DragonBall #DragonBallSparkingZero pic.twitter.com/PSdsS331ou — UR Ingenious Scheme on a Grand Scale Bota Magetta (@URbotamagetta) September 13, 2024 Entre los personajes que no han sido anunciados están algunos de los villanos de las películas de Dragon Ball Z o personajes importantes de las mismas como es el caso de Tapion.

¿Cuáles y cuántos son los personajes de Dragon Ball: Sparking Zero que no han sido anunciados por Bandai Namco?

Desde el primer tráiler oficial de Dragon Ball: Sparking Zero hemos visto que al final de cada adelanto hay 164 espacios para los guerreros seleccionables. El último tráiler oficial nos dejó con tan solo 10 espacios libres. No obstante, el video de Dengeki ha confirmado la existencia de 26 luchadores sin anunciar en Dragon Ball: Sparking Zero. Con esta información —que no ha sido desmentida por Bandai Namco— se puede confirmar que Dragon Ball: Sparking Zero tendrá un total de 182 personajes seleccionables. Sumado a esto, se especula que Goku de Dragon Ball Daima será un personaje DLC.

Lista de los 26 personajes filtrados que completan los 182 que tendrá Dragon Ball: Sparking Zero:

Goku niño de Dragon Ball original

Z-Broly

Broly Restringido

Broly Super Saiyan Legendario

Garlic Jr.

Dr. Wheelo

Turles

Lord Slug

Lord Slug Gigante

Cooler

Cooler Forma Final

Meta Cooler

Androide 13

Super Androide 13

Bojack

Super Bojack

Janemba

Super Janemba

Tapion

Hirudegarn

Frost Forma Final

Cabba

Cabba Super Saiyajin

Cabba Super Saiyajin 2

Dios de la Destrucción Toppo

Agnilasa

