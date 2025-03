No, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition no incluye escenas sexuales

En Europa, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition para Switch recibió clasificación para mayores de 12 años por parte de PEGI (Pan European Game Information), al igual que todas las demás entregas de la serie. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la edición definitiva para Switch es una nueva advertencia de ‘sexo’ en la clasificación. Algo que no estaba presente en la versión original para Wii U. A través de Twitter, un usuario reveló el particular detalle en las versiones europeas físicas:

Sin embargo, esto no significa que Monolith Soft haya repentinamente elevado la sugestividad de Xenoblade Chronicles X o incluido escenas sexuales en Switch, algo que automáticamente alteraría la clasificación. Según la descripción oficial de PEGI, algunas diálogos de las opciones femeninas tienen insinuaciones sexuales. Por ejemplo se encuentra la frase «I’m going in for a quickie», que se traduciría en «Voy a echar un rapidito». Sabemos exactamente cómo se usa en contexto real, pero no con exactitud en qué parte del juego, que sería una opción elegible de diálogo para la protagonista personalizada.

En el caso de la ESRB (Entertainment Software Rating Board) para América, clasificado T para adolescentes, la descripción de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition señala que «El juego contiene material sugerente: personajes femeninos que visten trajes reveladores (por ejemplo, escotes profundos, pechos parcialmente expuestos); ángulos de cámara que se detienen en los pechos y las nalgas de los personajes». Nada fuera de lo habitual en los juegos de Xenoblade, pero tampoco para calificar como material sexual.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ya se encuentra disponible a nivel global para Nintendo Switch.