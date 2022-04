Aunque apenas terminó el primer trimestre de 2022, ya hay un par de videojuegos que con certeza estarán en nuestra lista de favoritos al final del año. Uno de ellos es Nobody Saves the World, un divertido título de los creadores de Guacamelee cuya fecha de lanzamiento para PS4, PS5 y Nintendo Switch finalmente fue revelada.

Nobody saves the World salió originalmente para Steam y plataformas Xbox en enero de este año. Se trata de un juego de exploración de calabozos con un arte caricaturesco y mucho humor. Podemos transformarnos en casi una veintena de criaturas y combinar sus habilidades para explorar un mundo muy loco lleno de enemigos. Actualmente está disponible para Xbox Game Pass.

Si quieren saber por qué nos fascinó tanto, les recomendamos dar una mirada a nuestra reseña de la versión para PC. A continuación pueden ver el tráiler compartido por Nintendo.

El estudio Drinkbox anunció que este título finalmente dará el salto al trio de consolas que todavía no lo tenían. La fecha de lanzamiento de Nobody Saves the World para PS4, PS5 y Nintendo Switch será el jueves 14 de abril de 2022.

Si no le han dado una mirada en las plataformas para las que está disponible, les recomendamos que prueben en Switch, PS4 o PS5 una vez salga a la venta.

Fuente: Drinkbox Studios