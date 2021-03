DrinkBox Studios es un nombre bien conocido entre los amantes los juegos independientes. Ellos no solo son los responsables de Guacamelee! y su secuela, sino del excelente Severed. Ahora están de regreso con un nuevo título que no se parece en nada a sus anteriores trabajos. Conozcan a Nobody Saves the World.

Este es un RPG de acción con perspectiva cenital en el que controlamos a un personaje literalmente llamado Nobody (nadie). Esta es una persona sin expresión ni color que puede usar una varita mágica para adquirir la forma de alguien más. Gracias a las habilidades que puede usar con este poder, es capaz de enfrentar a los monstruos y amenazas que llegaron con ‘la calamidad’ y salvar el mundo.

Según Graham Smith, co-fundador de DrinkBox Studios, Nobody Saves the World no solo está inspirado en The Legend of Zelda (lo cual es un poco obvio), sino también en Final Fantasy Tactics. Nobody puede adquirir hasta 18 formas diferentes que se parecen a a los ‘trabajos’ (jobs), de ese recordado juego. Aprender las habilidades de la forma de caracol, por ejemplo, le permitirá usarlas al adoptar la forma de arquero o fisiculturista.

DrinkBox también ha diseñado el juego de forma que no exista el ‘grindeo’. Las habilidades y nuevas formas se obtienen cumpliendo misiones, no eliminando enemigos repetidamente. Como se ha vuelto costumbre en el género, los escenarios serán generados aleatoriamente.

Nobody Saves the World saldrá a la venta «muy pronto» para PC y plataformas Xbox. También será parte del servicio por suscripción Xbox Games Pass desde el día de su lanzamiento.

Fuente: canal oficial de DrinkBox Studios en YouTube