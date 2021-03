Nobuo Uematsu trabaja hasta 13 horas diarias en la música de Fantasian

Hironobu Sakaguchi, legendario creador y director de la saga Final Fantasy, vuelve a unir fuerzas para su nuevo proyecto con Nobuo Uematsu, célebre compositor de esa misma franquicia. Después de un tiempo de receso por problemas de salud, pudimos volver a escuchar el trabajo de Uematsu gracias a Final Fantasy VII Remake, rebosante de calidad por donde se escuche.

La dupla se encuentra activamente trabajando en Fantasian, el próximo RPG de Mistwalker exclusivo de la plataforma Apple Arcade, cuyo atractivo principal es que utiliza fotografías de más de 150 dioramas reales como escenarios de juego. Dada la delicada salud de Uematsu, el compositor estaría pensando en su retiro y Fantasian sería su última banda sonora completa en un videojuego.

Por eso sorprende conocer en una corta entrevista sobre la música del juego de Mistwalker, que Uematsu trabaja de 5 de la mañana a 6 de la tarde, 13 horas diarias comprometido con su música.

«Cuando me mostraron las fotos de los dioramas, pensé, ‘¡Wow, [Hironobu] Sakaguchi-san habla en serio!’ Vi todo reunido y sabía que era algo grande. Despierto a las 5 de la mañana, me pongo a componer de inmediato y así hasta las 6 de la tarde, entonces tomo alguna cerveza y me voy a la cama. Luego despierto a las 5, me arreglo y repito. Ese es básicamente mi año.»

Para Nobuo Uematsu es como su «Final Fantasian«.

Detrás de escenas de la grabación de ‘Kina’, uno de los temas de Fantasian.

Piano e ilustraciones de Fantasian.

Fantasian estará disponible a través de dos partes en Apple Arcade, la primera de ellas en marzo del 2021.

Fuente: canal de Mistwalker en YouTube