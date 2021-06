No conocemos el nombre de la secuela de Breath of the Wild porque es un ‘spoiler’

Durante el Nintendo Direct presentado en el marco de E3 2021 pudimos ver un un nuevo tráiler de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Llamado también Breath of the Wild 2 por algunos, de forma extraoficial. Nintendo se ha negado a dar el nombre definitivo de esta entrega planeada para 2022, pero hay una buena razón detrás.

En una entrevista con Bill Trinen, director de mercadeo de producto en Nintendo of America, se dio a conocer que la secuela de Breath of the Wild en efecto tiene un nombre final. Sin embargo, ha sido dejado en secreto para evadir ‘spoilers’ y claves sobre el futuro título de la saga.

Aún no sabemos cuándo Nintendo lo revelará, pero por lo menos este año no sería tan indicado.

«Sobre por qué estamos guardando el nombre, tienen que estar pendientes porque, obviamente, los nombres de Zelda son algo importante. Aquellos subtítulos… comienzan a dar pequeñas pistas de lo que probablemente podría ocurrir.» Bill Trinen

Puede que no conozcamos el nombre real de Breath of the Wild 2, pero el avance más reciente si especificó que los cielos tomarán parte importante. Entonces tiene mucho sentido que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sea lanzado en Switch el 16 de julio. Es el primer juego en la cronología también con islas flotantes y calabozos gigantes, que podría conectarse con Breath of the Wild.

¿Saldrán The Wind Waker y Twilight Princess para Switch?

Durante el mismo segmento del Nintendo Direct E3 2021 donde el productor y encargado de la franquicia Zelda, Eiji Aonuma, presentó la consola Game & Watch: The Legend of Zelda, hubo otro anuncio relacionado.

«Este año The Legend of Zelda alcanzó su aniversario 35, y aunque no tenemos más anuncios u otros juegos para Nintendo Switch planeados, hemos estado trabajando en este sistema Game & Watch como un objeto especial para ayudar a conmemorar la ocasión y recordar entrañablemente los primeros días de The Legend of Zelda.» Eiji Aonuma

Puede ser que Nintendo prefiera enfocarse en Skyward Sword HD antes de hacer anuncios de otras versiones HD para Switch. O que en 2022 no esté lista la continuación de Breath of the Wild y sea el momento de relanzar The Wind Waker HD y Twilight Princess HD. Por el momento, no hay más juegos de Zelda en el futuro cercano para celebrar sus 35 años.

