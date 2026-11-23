The Game Awards 2026 no es la única entrega de premios que tendremos en diciembre. De hecho, hay otra potencialmente más interesante y más cercana a nosotros. La gente detrás de las presentaciones Latin American Games Showcase está organizando la entrega de premios LAGS Awards 2026 a los mejores juegos latinoamericanos del año y les vamos a decir cuáles son los nominados, la fecha y hora de emisión y los enlaces para que no se la pierdan.

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Cómo, dónde y cuándo ver la entrega de premios

Los LAGS Awards se emitirán el martes 8 de diciembre de 2026 (dos días antes de The Game Awards) a las siguientes horas dependiendo del país en que se encuentren.

México: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Chile : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. España: 1:00 a.m. del miércoles 9

Podremos ver los premios en vivo en los siguientes canales:

Ahora veamos cuáles son todos los juegos hechos en Latinoamérica nominados a los premios LAGS Awards 2026.

Nominaciones a los LAGS Awards 2026

Mejor juego latinoamericano del año

Colorbound

Desktop Explorer

Dunjungle

Go Slimey Go!

Subversive Memories

Tenebris Somnia

The Posthumous Investigation

Vultures – scavengers of death

Excelencia en jugabilidad

Colorbound

Dunjungle

Go Slimey Go!

Tenebris Somnia

Vultures – scavengers of death

Excelencia en diseño de niveles

Colorbound

Deep Dish Dungeon

Dunjungle

Go Slimey Go!

Tenebris Somnia

Excelencia en dirección de arte

Block Block Block

Deep Dish Dungeon

Desktop Explorer

Kernel Hearts

Tenebris Somnia

Excelencia en narrativa

Desktop Explorer

Subversive Memories

Tenebris Somnia

The Posthumous Investigation

Excelencia en diseño de sonido

Block Block Block

Bubblegum Galaxy

Go Slimey Go!

T.W.I.R.L.

Vultures – scavengers of death

Excelencia en banda sonora

Colorbound

Bubblegum Galaxy

Go Slimey Go!

Kernel Hearts

Mexican Ninja

The Posthumous Investigation

Excelencia en accesibilidad

Bottle Cracks

BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4

Colorbound

Go Slimey Go!

Excelencia en representación de la identidad latinoamericana

BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4

Capote

Colorbound

Glory Hunters

Pancito Merge

The Posthumous Investigation

Identidad visual única

A House Inside Me

Bubblegum Galaxy

Last Round at the End of the World

Motorslice

Subversive Memories

T.W.I.R.L.

Mejor interfaz/experiencia de usuario

Block Block Block

Desktop Explorer

Skills & Raids

Mejor juego autopublicado

Infinitevania

Lucky Shot

Subversive Memories

The Last Cat in the Universe

Mejor juego de un desarrollador en solitario

Block Block Block

Bottle Cracks

Dunjungle

Subversive Memories

Mejor juego latinoamericano liderado por mujeres

A House Inside Me

Bubblegum Galaxy

Capote

Don’t Kill Rumble

Kernel Hearts

Mejor juego hecho en una Game Jam

A House Inside Me

Infinitevania

Take a Hint

The Kindling

Mejor ‘joya oculta’

Chainsaw

Hack and Climb

Last Round at the End of the World

Seven Blasphemies

Touch of Madness

Mejor campaña publicitaria

BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4

Don’t Kill Rumble

Glory Hunters

Kernel Hearts

Tenebris Somnia

Excelencia en diseño de una demo

Litany

Neverway

Quantum Quartz

Something Meaningful

Toada Brava

Yokai Crossing

Esos son todos los juegos hechos en Latinoamérica nominados a los premios LAGS Awards 2026 y los detalles que necesitan para verlos en vivo. ¡No olviden apoyar el talento de nuestra región!