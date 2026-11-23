The Game Awards 2026 no es la única entrega de premios que tendremos en diciembre. De hecho, hay otra potencialmente más interesante y más cercana a nosotros. La gente detrás de las presentaciones Latin American Games Showcase está organizando la entrega de premios LAGS Awards 2026 a los mejores juegos latinoamericanos del año y les vamos a decir cuáles son los nominados, la fecha y hora de emisión y los enlaces para que no se la pierdan.
- Cómo, dónde y cuándo ver la entrega de premios
- Nominaciones a los LAGS Awards 2026
- Mejor juego latinoamericano del año
- Excelencia en jugabilidad
- Excelencia en diseño de niveles
- Excelencia en dirección de arte
- Excelencia en narrativa
- Excelencia en diseño de sonido
- Excelencia en banda sonora
- Excelencia en accesibilidad
- Excelencia en representación de la identidad latinoamericana
- Identidad visual única
- Mejor interfaz/experiencia de usuario
- Mejor juego autopublicado
- Mejor juego de un desarrollador en solitario
- Mejor juego latinoamericano liderado por mujeres
- Mejor juego hecho en una Game Jam
- Mejor ‘joya oculta’
- Mejor campaña publicitaria
- Excelencia en diseño de una demo
- Más juegos hechos en Latinoamérica
Cómo, dónde y cuándo ver la entrega de premios
Los LAGS Awards se emitirán el martes 8 de diciembre de 2026 (dos días antes de The Game Awards) a las siguientes horas dependiendo del país en que se encuentren.
- México: 6:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 7:00 p.m.
- Venezuela: 8:00 p.m.
- Argentina, Chile: 9:00 p.m.
- España: 1:00 a.m. del miércoles 9
Podremos ver los premios en vivo en los siguientes canales:
- Canal de YouTube del Latin American Games Showcase
- Canal de YouTube de The Game Awards
- Canal de YouTube de IGN
- Canal de YouTube de Gamespot
- Canal de Twitch del Latin American Games Showcase
Ahora veamos cuáles son todos los juegos hechos en Latinoamérica nominados a los premios LAGS Awards 2026.
Nominaciones a los LAGS Awards 2026
Mejor juego latinoamericano del año
- Colorbound
- Desktop Explorer
- Dunjungle
- Go Slimey Go!
- Subversive Memories
- Tenebris Somnia
- The Posthumous Investigation
- Vultures – scavengers of death
Excelencia en jugabilidad
- Colorbound
- Dunjungle
- Go Slimey Go!
- Tenebris Somnia
- Vultures – scavengers of death
Excelencia en diseño de niveles
- Colorbound
- Deep Dish Dungeon
- Dunjungle
- Go Slimey Go!
- Tenebris Somnia
Excelencia en dirección de arte
- Block Block Block
- Deep Dish Dungeon
- Desktop Explorer
- Kernel Hearts
- Tenebris Somnia
Excelencia en narrativa
- Desktop Explorer
- Subversive Memories
- Tenebris Somnia
- The Posthumous Investigation
Excelencia en diseño de sonido
- Block Block Block
- Bubblegum Galaxy
- Go Slimey Go!
- T.W.I.R.L.
- Vultures – scavengers of death
Excelencia en banda sonora
- Colorbound
- Bubblegum Galaxy
- Go Slimey Go!
- Kernel Hearts
- Mexican Ninja
- The Posthumous Investigation
Excelencia en accesibilidad
- Bottle Cracks
- BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4
- Colorbound
- Go Slimey Go!
Excelencia en representación de la identidad latinoamericana
- BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4
- Capote
- Colorbound
- Glory Hunters
- Pancito Merge
- The Posthumous Investigation
Identidad visual única
- A House Inside Me
- Bubblegum Galaxy
- Last Round at the End of the World
- Motorslice
- Subversive Memories
- T.W.I.R.L.
Mejor interfaz/experiencia de usuario
- Block Block Block
- Desktop Explorer
- Skills & Raids
Mejor juego autopublicado
- Infinitevania
- Lucky Shot
- Subversive Memories
- The Last Cat in the Universe
Mejor juego de un desarrollador en solitario
- Block Block Block
- Bottle Cracks
- Dunjungle
- Subversive Memories
Mejor juego latinoamericano liderado por mujeres
- A House Inside Me
- Bubblegum Galaxy
- Capote
- Don’t Kill Rumble
- Kernel Hearts
Mejor juego hecho en una Game Jam
- A House Inside Me
- Infinitevania
- Take a Hint
- The Kindling
Mejor ‘joya oculta’
- Chainsaw
- Hack and Climb
- Last Round at the End of the World
- Seven Blasphemies
- Touch of Madness
Mejor campaña publicitaria
- BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4
- Don’t Kill Rumble
- Glory Hunters
- Kernel Hearts
- Tenebris Somnia
Excelencia en diseño de una demo
- Litany
- Neverway
- Quantum Quartz
- Something Meaningful
- Toada Brava
- Yokai Crossing
Esos son todos los juegos hechos en Latinoamérica nominados a los premios LAGS Awards 2026 y los detalles que necesitan para verlos en vivo. ¡No olviden apoyar el talento de nuestra región!