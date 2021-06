Norco es el primer videojuego en recibir un premio en el Festival de cine de Tribeca

El Festival de cine de Tribeca, celebrado del 9 al 20 de junio, otorgó por primera vez un reconocimiento a un videojuego. Norco (aún sin lanzar) se llevó el premio por su «potencial para la excelencia en el arte y narrativa a través del diseño, maestría artística y mundos altamente inmersivos.»

Según The Hollywood Reporter, la aventura gótica del desarrollador Geography of Robots distribuida por Raw Fury, se ubica en pantanos industriales y suburbios decadentes del Sur de Louisiana, Estados Unidos. El jugador deberá investigar la muerte del miembro de una familia en la región.

Los videojuegos fueron recientemente añadidos como categoría a las selecciones del Festival de cine de Tribeca, con todos los candidatos participantes reunidos y elegibles por el Tribeca Games Award.

Miembros del jurado de Tribeca que dieron a Norco como ganador, incluyen a Elijah Wood (Frodo en The Lord of the Rings); el director de Distrito 9, Neil Blomkamp; Tanya DePass, ‘streamer’ y fundadora de I Need Diverse Games; Jen Zee, directora de arte de Hades; y Reggie Fils-Aimé, expresidente de Nintendo of America.

Entre la junta asesora de Tribeca Games, establecido a finales del 2020 para resaltar la presencia de los videojuegos en el longevo festival de Nueva York, se encuentran Geoff Keighley, director de The Game Awards; el desarrollador japonés Hideo Kojima (Metal Gear Solid); el escritor de Candyman y director, Nia DaCosta; Sam Lake, director creativo de Remedy Entertainment; Kiki Wolfkill, líder transmedia de Halo; el director y productor, Jon Favreau (Iron Man); y Bing Gordon, cofundador de Electronic Arts.

Norco todavía no tiene una fecha de lanzamiento designada, pero su demo se puede descargar para PC a través de Steam.