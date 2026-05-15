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Notas del parche de actualización 1.0.2 de Tomodachi Life: Living the Dream para Nintendo Switch

Haciendo la vida más fácil.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 4 min

Tal vez hayas estado las últimas semanas criando mascotas virtuales con forma de Mii, sirviendo de cupido y mejorando sus vidas en una isla paradisiaca por el simple gusto de verlos ser felices. Pues bien, tal vez te cause mayor felicidad saber que hay un nuevo parche de actualización 1.0.2 para Tomodachi Life: Living the Dream en Nintendo Switch, cuyos jugadores son más del 60% en dicha consola y el restante en Switch 2 (versión retrocompatible no nativa), según el más reciente reporte financiero de Nintendo.

Aunque el nuevo parche para el título de Switch no añade nada nuevo a la experiencia, sí incluye muchas correcciones. También se han solucionado algunos problemas menores para mejorar la experiencia general y se ha reemplazado una imagen por la correcta.

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Tomodachi Life actualización 1.0.2

Tomodachi Life: Living the Dream actualización 1.0.2

Se solucionó un problema por el cual, después de que el jugador construyera su isla, el juego a veces no podía avanzar.

Se solucionó un problema por el cual, al cambiar al exterior de una casa construida en el Taller de diseño, el juego a veces no podía avanzar.

Se solucionó un problema por el cual, después de que un personaje Mii se confesara con éxito y el jugador intentara guardar, aparecía el mensaje «Tus datos de guardado están dañados» y el jugador no podía guardar.

Se solucionó un problema por el cual, después de que varios personajes Mii comenzaran a vivir juntos y el jugador intentara guardar, aparecía el mensaje «Los datos se han dañado» y el jugador no podía guardar.

Se solucionó un problema por el cual, al cambiar de escena, ocurría un error ocasionalmente y el juego se detenía.

Se solucionó un problema por el cual el jugador podía guardar la fuente de los deseos usando el Constructor de islas, pero no podía volver a colocarla en la isla después, y los deseos no se podían conceder.

Se solucionó un problema por el cual, después de que un personaje Mii no lograra reconciliarse con otro personaje Mii tras una pelea, su enamoramiento por otro personaje Mii desaparecía.

Se solucionó un problema por el cual un personaje Mii no se sentía mejor incluso cuando se le acababa la tristeza.

Se solucionó un problema por el cual el jugador no podía enviar ni recibir objetos en el modo multijugador local. Dado que el juego utilizaba incorrectamente la imagen de la ardilla voladora del sur para representar el tesoro ‘Planeador de azúcar’, se cambió a la imagen correcta.

Se corrigieron otros problemas para mejorar la experiencia de juego.

El simulador de vida y social de Nintendo ha vendido más de un millón de unidades físicas solo en Japón, una gran parte de los 3,8 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Además, Tomodachi Life: Living the Dream superó a Pokémon Pokopia y se ha convertido en el lanzamiento físico más vendido de 2026 en Japón.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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