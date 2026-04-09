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Notas del parche de actualización de Pokémon Pokopia versión 1.0.3

Corregidos algunos MissingNo.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

The Pokémon Company y Koei Tecmo liberaron la actualización 1.0.3 de Pokémon Pokopia para Nintendo Switch 2, solucionando los siguientes problemas.

En algunos casos, los Pokémon cuyos hábitats han desaparecido no se pueden encontrar ni siquiera al buscarlos con la función «Buscar» en la Pokédex.

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Al viajar a una Isla de los Sueños en ciertas circunstancias, llegas a Pueblo Paleta y no puedes regresar a tu pueblo de origen.

Al cambiar de pueblo o cuando cambia la fecha del juego, la pantalla se queda en negro, lo que dificulta el juego.

Si realizas ciertas acciones, resulta imposible reubicar los hábitats de los Pokémon.

Si la construcción se realiza de cierta manera, los proyectos de construcción no se completarán hasta que cambie la fecha del juego.

En Bahía Borrasca, realizar ciertas acciones impide avanzar en la misión «¡Activa la estación de carga!»

En las Islas Aisladas realizar ciertas acciones provoca que el Pokémon al que solicitaste ayuda para la construcción desaparezca, lo que dificulta avanzar en la misión para reconstruir el enorme edificio. En las Islas Nube, realizar ciertas acciones provoca que los Pokémon de temporada desaparezcan del pueblo y de la isla.

Al intentar crear una nueva Isla Nube, se produce un error y no se puede crear.

Si ya has experimentado estos problemas en tu juego, esta actualización los solucionará.

Algunos de los siguientes problemas se han solucionado parcialmente, por lo que es menos probable que ocurran.

Al realizar ciertas acciones, el mando vibra continuamente.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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