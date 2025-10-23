Videojuegos

Todas las novedades que recibirá Assassin’s Creed Shadows en octubre y noviembre, fecha de la versión de Nintendo Switch 2

¡Mencionaron a los Isu!

Julian Ramirez
No crean que nuestra aventura en Japón terminó con el lanzamiento de la expansión DLC ‘Las Garras de Awaji’, pues Ubisoft todavía tiene planes para Naoe y Yasuke. El equipo de desarrollo reveló las novedades que llegarán gratis a Assassin’s Creed Shadows a finales de octubre y finales de noviembre de 2025, así como la fecha de lanzamiento de la versión de Nintendo Switch 2,

Pueden ver el video siguiendo este enlace, pero está solo en inglés. Lo que nos interesa es el ‘mapa de ruta’ del nuevo contenido que compartimos a continuación.

Estas son las novedades que traerá cada nueva actualización.

Actualización gratis del 28 de octubre

  • Opción para activar el parkour avanzado, que nos permitirá saltar de las paredes a cualquier altura.
  • Agregarán el salto manual que permite usar nuevas rutas al hacer parkour.
  • Opción de agarrar salientes libremente durante caídas presionando el control hacia ellas.
  • Nuevos Castillos corruptos. En los castillos superados pueden reaparecer enemigos más difíciles y nuevas recompensas.

Actualización gratis del 25 de noviembre

  • Nueva misión de historia que permite aprender dos nuevas habilidades: la patada de guerra para Naoe y noqueo no letal de enemigos para Yasuke.
  • Nueva colaboración.
  • Un nuevo acertijo relacionado con los Isu

Demo y fecha de lanzamiento de la versión de Assassin’s Creed Shadows para Nintendo Switch 2

Esta versión saldrá a la venta el martes 2 de diciembre de 2025. Tendrá ‘juego cruzado’ que permite continuar la aventura si la empezamos en otra plataforma.

Además de todas estas novedades, también tendremos nuevas misiones, equipamiento, recompensas temáticas del Animus y más en diciembre.

