Novedades y fecha de inicio de la temporada 18 de Overwatch 2, avance de la colaboración con Persona 5

Ya casi es hora de una nueva temporada que llega al juego con grandes cambios para el modo estadio, un nuevo héroe de apoyo, nuevas recompensas, dos nuevos míticos y una colaboración con Persona 5. Vamos a conocer todas las novedades que trae la temporada 18 ‘Partida rápida’ a Overwatch 2 y revelar su fecha de inicio.

Empecemos viendo el tráiler con doblaje al español de Latinoamérica compartido por el canal oficial del juego en YouTube. Los últimos segundos son el avance del ‘olaboración ‘crossover’ con Persona 5.

Cuándo empieza la temporada 18 de Overwatch 2

Blizzard confirmó que la fecha de inicio de la temporada es el martes 26 de agosto de 2025.

Novedades de la temporada

Habrá una nueva forma de jugar Estadio: Partida Rápida,

Winston, Brigitte, Pharah y Tracer se agregan a la rotación de Estadio.

Nuevos mapas para Estadio: Mina de pólvora, Distrito del Támesis y Jardines de Oasis

Nuevo héroe: Wuyang – conozcan sus habilidades y ventajas aquí

Más de 50 nuevas ventajas específicas para los héroes

Nivel de habilidad de Héroe (desbloqueado tras jugar cinco partidas)

Nuevo sistema de progresión de héroe

El evento Juegos de Verano vuelve entre el 2 y el 15 de septiembre

Dos nuevos Míticos: Skin Sojourn Centinela Ultravioleta y Arma Ocaso abrasador de Cassidy

y Nuevo pase de batalla y nuevas skins tanto para el pase como para la tienda

Por último, se reveló que durante la temporada 18 de Overwatch 2 tendremos una colaboración con Persona 5.

Tendremos información sobre cuáles son las skins de este ‘crossover’ en los próximos días.