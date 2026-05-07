Desarrolladores de NTE tuvieron que quitar los elementos hechos con IA de su juego tras perder patrocinios y recibir montones de críticas

¿Será que los desarrolladores de videojuegos no quieren aprender la lección? En el último año hemos visto a muchos juegos meterse en problemas por usar objetos creados por inteligencia artificial generativa y especialmente por no informar a los jugadores de ello. A Clair Obscur: Expedition 33 le quitaron uno de sus premios a pesar de que los objetos problemáticos ya habían sido retirados, Larian tuvo que prometer que no iba a usar IA en el arte conceptual de Divinity y los creadores de Crimson Desert se ganaron una mala imagen cuando encontraron «arte IA» en su título. Ahora el toca el turno al juego ‘gacha’ hecho en China NTE: Neverness to Everness, que se vió envuelto en un escándalo por su uso de imágenes creadas por IA generativa.

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Entre los ‘assets’ claramente creados por IA en este título se encuentran una imagen que es obviamente un «robo» de un afiche promocional de la película El tiempo contigo y un desagradable video animado en la misión de un atraco al banco.

Desde entonces los jugadores han encontrado otros elementos del juego que podrían haber sido creados por IA, pero estos dos son los más destacados.

Los jugadores no reaccionaron bien ante la noticia y empezaron a criticar fuertemente el juego en foros y redes sociales, pero el escándalo se desató cuando la popular ‘streamer’ y Vtuber Ironmouse anunció la cancelación de su patrocinio con NTE: Neverness to Everness. Alegó que «los desarrolladores le mintieron a su equipo diciendo que no había nada creado con IA en el juego» y que cuando se enteró de que sí había, lo desinstaló de inmediato.

El escándalo llegó a tales niveles que el equipo desarrollador Hotta Studio ya tuvo que emitir un comunicado al respecto en la cuenta oficial del juego en Twitter. Se comprometió a remover los objetos que causaron el problema.

Gracias por sus opiniones. Son importantes para nosotros.



Neverness to Everness está construido sobre la creatividad humana. Los personajes, historias y el mundo que experimentan son el trabajo de artistas, escritores y diseñadores. Las herramientas de IA solo fueron usadas en un pequeño número de fondos y objetos del escenario, no en los personajes ni historias que definen este juego. Ya estamos revisando y rediseñando los objetos ‘Cielos despejados en verano’ y ‘El atraco de las patitas rosas’. Sus opiniones le dan forma a este juego. Estamos escuchando y estamos comprometidos a darles la calidad que merecen.

Esta es nuestra traducción del mensaje original que encuentran a continuación.

Dear Appraisers,



Thank you for the feedback. It matters to us.



Neverness to Everness is built on human creativity. The characters, stories, and world you experience are the work of artists, writers, and designers. AI-assisted tools were used only on a small number of background… — NTE Global (@NTE_GL) May 7, 2026

Noten que en ningún momento dicen que no volverán a usar IA en su juego.

Muchos jugadores se están preguntando por que los desarrolladores siguen incluyendo objetos creados por IA generativa en sus juegos a pesar de que saben el rechazo al que serán sometidos si estos son descubiertos. Parece que las empresas siguen insistiendo porque quieren acostumbrar a los jugadores a ver este arte de mala calidad. Están «probando» hasta dónde pueden llegar. Es por eso que tenemos que seguir criticando a los estudios cada vez que encontremos que usaron IA generativa para cualquier cosa, por pequeña que sea.

NTE: Neverness to Everness es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 5, PC, Mac y para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.