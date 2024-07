Así es NTE Neverness to Everness, el nuevo RPG de mundo abierto de los creadores de Tower of Fantasy

A estas alturas se podría considerar la existencia de un nuevo género llamado ‘Genshinlike’: juegos RPG de mundo abierto gratis con personajes estilo ‘anime’ que se consiguen mediante mecánicas ‘gacha’. La desarrolladora china Hotta Studio, conocidos por Tower of Fantasy, anunció su nuevo juego Neverness to Everness o NTE.

Pueden ver el tráiler del anuncio y la presentación de sus personajes en el tráiler a continuación.

Este título pretende diferenciarse de otros juegos del mismo género mediante su mundo urbano y las mecánicas de conducción. La historia nos pone en control de un grupo de personajes con habilidades ‘Esper’ especiales que se encargan de resolver misterios y eliminar los peligros que surgen en una ciudad llamada Hethereau, donde los habitantes conviven con anomalías.

Durante su anuncio, Hotta Studio recalcó que aprovechó al máximo las capacidades del motor Unreal Engine 5 y la tecnología NVIDIA DLSS para crear una ciudad impresionante desde el punto de vista gráfico. La verdad es que de momento luce bastante bien.

Si quieren saber cómo es la jugabilidad, vean el siguiente video:

Como pueden notar, la jugabilidad y el diseño de personajes recuerda no solo a Tower of Fantasy, sino a juegos de Hoyoverse como Genshin Impact, Honkai Star Rail y Zenless Zone Zero.

¿Cuándo sale NTE Neverness to Everness y para cuáles plataformas?

Hotta Studios y la distribuidora Perfect World Games no revelaron detalles sobre la fecha de lanzamiento del juego, pero sí confirmaron que saldrá para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android, PC y la consola PS5.

Si están interesados, pueden realizar el registro anticipado para jugar NTE en el sitio web oficial del juego. Tras ingresar, deben dar clic o tocar la imagen del afiche que dice ‘Reserve Now’.