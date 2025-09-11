Nuestros rivales en Apex Legends van a explotar (literalmente) en el nuevo evento Hierro Salvaje

El modo Comodín se va a volver mucho más explosivo en los próximos días. Ya conocemos los detalles de ‘Hierro salvaje’, un evento que se acerca a Apex Legends con una nueva forma de jugar llena de ataques explosivos y recompensas legendarias.

Vamos a ver el tráiler de este evento a continuación.

Durante el evento Hierro salvaje vamos a encontrar una nueva versión de la Flatline creada por la loca colaboración entre Fuse y Rampart. Cuando derribamos a un rival con sus disparos, su cuerpo se convierte en una bomba de tiempo y cada quinta bala disparada hace el doble de daño junto a una explosión con área de efecto.

Para complementar esta jugabilidad explosiva, conseguiremos más fácilmente lanzagranadas EPG-1 en los depósitos míticos y la generación de Bocek se verá aumentada. También tendremos ocho comodines nuevos:

Recarga guardada : las armas guardadas se recargarán automáticamente después de varios segundos

: las armas guardadas se recargarán automáticamente después de varios segundos Astucia total : recarga el arma al derribar un oponente

: recarga el arma al derribar un oponente Derribos explosivos : los oponentes explotan cuando los derriban

: los oponentes explotan cuando los derriban Explosivos extra : puede llevar +1 de explosivos.

: puede llevar +1 de explosivos. Buena medicina : revive a miembros del escuadrón con escudos adicionales

: revive a miembros del escuadrón con escudos adicionales Marca de granada : marca a oponentes dañados con explosivos

: marca a oponentes dañados con explosivos A freír espárragos : aumenta el empuje de la granada de fragmentación

: aumenta el empuje de la granada de fragmentación Escudo listo: recibe un escudo de nivel épico

Ahora hablemos de recompensas. Junto al evento Hierro explosivo llegan a Apex Legends nuevos aspectos legendarios para Lifeline, Pathfinder, Vantage y más personajes, aspectos legendarios para armas como el Mastiff, Bocek y Némesis, y el nuevo Flatline mítico. Todos estos se pueden conseguir en los packs del evento.

También habrá una tienda de recompensas del evento en la que podemos gastar los núcleos que consigamos completando los desafíos diarios.

El evento Hierro salvaje estará disponible en Apex Legends entre el martes 16 y el martes 30 de septiembre de 2025.