Edge of Memories aplaza su lanzamiento a diciembre

Nacon y la desarrolladora Midgar Studio han anunciado de forma oficial el aplazamiento del lanzamiento del videojuego de rol y acción, Edge of Memories. La decisión —según la compañía encargada de editar el juego— busca posicionar el lanzamiento de Edge of Memories en una posición comercial más oportuna y garantizar una recepción óptima entre la comunidad de jugadores.

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¿Qué sabemos de Edge of Memories?

Este RPG de acción en tercera persona traslada a los jugadores al continente de Avaris. Durante la historia de Edge of Memories, se podrán recorrer entornos tan variados como las llanuras de Argat, el bosque de Kaishan y las tierras del Sanctorium en las montañas Kezal. Su apartado visual combina la riqueza del JRPG con el estilo de animación francés, acompañado por una banda sonora a cargo de Cedric Menendez, enriquecida con las voces de Emi Evans y Marion Schneider. Por otro lado, el diseño de personajes estuvo a cargo de Raita Kazama, mientras que el guión fue escrito por Sawako Natori. En la composición de la banda sonora original también participaron Mariam Abounnasr y Yasunori Mitsuda.

¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento de Edge of Memories?

La nueva fecha oficial de lanzamiento para Edge of Memories ha quedado fijada para el próximo 3 de diciembre, cambiando su estreno programado inicialmente para el 5 de noviembre. El título estará disponible para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de la tienda Steam.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por Nacon en un comunicado de prensa, la modificación del calendario responde a la intención de lanzar el juego durante un período más tranquilo del mercado. Esta ventana menos saturada permitirá a los usuarios descubrir la entrega a su propio ritmo y apreciarla en su totalidad, evitando el impacto directo de grandes lanzamientos previstos para el mes de noviembre, entre los que destacan títulos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Grand Theft Auto VI. Como parte de los preparativos para lanzamiento, a principios de noviembre estará disponible una versión de prueba de Edge of Memories en Steam. Esta demostración incorporará diversas optimizaciones basadas directamente en los comentarios de la comunidad, incluyendo un sistema de combate más dinámico e intenso, mejoras generales de jugabilidad y mejores opciones de accesibilidad para explorar las primeras horas de la historia.

Vía: Gematsu