Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Sega adelanta la fecha de lanzamiento

Durante el Xbox Partner Preview de octubre del 2024, Sega reveló un nuevo tráiler de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Sin embargo, la buena noticia es que el video y el productor ejecutivo y director de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Masayoshi Yokoyama, reveló que el juego adelantaría su fecha de lanzamiento.

¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Sega adelanta el lanzamiento del gaiden de Like a Dragon (Yakuza) para que todos podamos jugar Monster Hunter Wilds con tranquilidad.

Masayoshi Yokoyama explica que la fecha de lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii se ha adelantado porque el desarrollo avanza «más rápido de lo esperado». Así que ahora, el lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii será el viernes 21 de febrero. Adicionalmente, el tráiler que compartió Ryu Ga Gotoku nos da un breve adelanto del combate naval del juego, los personajes nuevos y los que regresan a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii de anteriores juegos de la franquicia como Michele y Saejima.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii también estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series y PC vía Steam.

En el tráiler podemos ver algunos enfrentamientos en las naves e incluso una parte del coliseo de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, el cual tendrá un modo de batalla de capitanes.

¿Cuál es la historia de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

La historia de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sigue los acontecimientos de la ruta de Kiryu en Infinite Wealth. Así que tras perder la memoria, Goro Majima, una leyenda antaño temida en el mundo de la yakuza, zarpa en busca de un tesoro. Medio año atrás, formando equipo con Kiryu en una batalla masiva en la Millenium Tower, Goro Majima aparece con los restos de un barco en la orilla de una isla remota y escasamente poblada. Sin recuerdos y sin memoria, Majima une fuerzas con Noah, el joven isleño que le salvó la vida, y se embarca en la búsqueda de pistas sobre su olvidado pasado. Sin embargo, lo que les espera es un mundo polvoriento donde los canallas se disputan un tesoro legendario.

