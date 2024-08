Nueva línea de tiempo de Zelda confirma lo que ya se sabía: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom son parte de otro universo

Hablar de la línea de tiempo de The Legend of Zelda puede ser un tema debatible para los fanáticos, que solo hasta la salida de la enciclopedia Hyrule Historia calmaron sus incógnitas a la fuerza. Muchas veces hay hechos en cada uno de los juegos de Zelda que se contradicen con lo publicado, pero ante eso no queda más que pensar que «un wizzrobe lo hizo». Sin embargo, cuando hablamos de los dos últimos juegos de la franquicia, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, estos mezclan referencias de todos los juegos pasados pero insertaron su propia mitología a un Hyrule aparentemente de otro universo.

En otras palabras, ni Breath of the Wild ni Tears of the Kingdom son parte de la línea de tiempo tradicional de The Legend of Zelda. Por lo tanto, no pueden ser ubicados en ninguna parte.

En el evento Nintendo Live 2024 Sydney llevado a cabo el 31 de agosto y el 1ro de septiembre, Nintendo presentó un panel informativo de The Legend of Zelda en el que resumen la línea de tiempo que debutó en Hyrule Historia. Esta misma ha sido expandida desde entonces con A Link Between Worlds (2013) y Tri Force Heroes (2015), ubicados entre Oracle of Ages/Seasons y el primer The Legend of Zelda para NES. Aquella es la polémica línea del «héroe derrotado» al final de Ocarina of Time.

Mientras tanto la línea del «héroe triunfante» permanece intacta desde Spirit Tracks (2009), que da fin a la era del Link adulto en el reino de Nuevo Hyrule. No hay forma de integrar a Breath of the Wild o Tears of the Kingdom y sabemos claramente por qué. Mezcla de razas como los Rito y los Zora –los primeros la evolución de los segundos en The Wind Waker–. Referencias a múltiples locaciones de todos los juegos anteriores en un mapa gigantesco, que no encaja en escala con los mismos, son solo unos ejemplos.

No hay lugar para BotW y TotK.

Al final no hay que estresarse por la «canonicidad» de Zelda cuando puedes disfrutar cada juego por lo que es. Y cuando The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom está en camino para seguramente ubicarse después de Tri Force Heroes, el último juego de la saga en 2D. Técnicamente no es 2D, pero ustedes entienden.

Vía: Vooks