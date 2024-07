Así son las nuevas ‘skins’ de Deadpool y Wolverine en Fortnite

Una de las mayores frustraciones de los jugadores del megapopular título de Epic Games es que no es posible conseguir atuendos de pasados pases de batalla y eventos exclusivos. Por ejemplo, si no consiguieron la ‘skin’ de Wolverine o la de Deadpool en los pases de temporada de 2020, ya no se pueden conseguir en Fortnite. La noticia no es que esas ‘skins’ están de regreso, sino que nuevas y geniales versiones de ambos personajes llegarán a la tienda para celebrar el estreno de su película.

Informantes confiables como Shiina y iFireMonkey descubrieron mediante minería de datos de la nueva versión 30.30 de Fortnite todas las novedades que llegarán al juego en las próximas semanas. Entre lo que encontraron se encuentran estos dos atuendos.

Esas son las nuevas ‘skins’, picos, mochilas retos y papeles para armas de Deadpool y Wolverine en Fortnite. Tienen un llamativo estilo ‘cel-shaded’ que les da una apariencia de cómic y los diseños de los trajes están inspirados en la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel que se estrenará el jueves 25 de julio de 2024 en los cines de Colombia y el resto de Latinoamérica.

También habrán estilos alternos (con y sin máscara), planeadores temáticos de ambos antihéroes de Marvel e instrumentos para el modo Festival.

Aunque no está 100% confirmado, todo indica que estos atuendos no serán parte de un evento especial sino que se pondrían directamente a la venta en la tienda del juego. De momento no conocemos sus precios, pero lo más probable es que cada uno cueste 1600 Monedas V y que haya un lote que incluya a ambos.

Actualizaremos esta nota con más información cuando Epic Games los anuncie de forma oficial.