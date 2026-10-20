Así lucen las nuevas skins de Diablo IV en Dead by Daylight

Tal como se anunció durante la celebración del décimo aniversario del juego, Dead By Daylight acaba de recibir una colaboración con Diablo IV y las nuevas skins de criaturas como Lilith y Belial lucen tan increibles que parecen nuevos personajes y no simples conjuntos estéticos.

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Esta colaboración está disponible desde el martes 20 de octubre y pueden ver todas las nuevas apariencias en el tráiler a continuación.

Las skins de Diablo IV en Dead By Daylight son los siguientes. También agregamos cuál es su precio en Células áuricas:

ASESINOS

Lilith – La Artista : 1755 Células Áuricas

: 1755 Células Áuricas Belial – La Draga : 1296 Células Áuricas

: 1296 Células Áuricas Mephisto – La Enfermera: 1296 Células Áuricas

SUPERVIVIENTES

Hechicera – Zarina Kassir : 1080 Células Áuricas

: 1080 Células Áuricas Bárbaro – David King : 1080 Células Áuricas

: 1080 Células Áuricas Nigromante – Taurie Cain: 1080 Células Áuricas

También podemos ver como lucen los modelos en el juego.

Gracias a la cuenta de Twitter DBDInfoES también podemos ver cómo luce el nuevo Memento Mori de La Artista con la skin de Lilith.

Nuevo memento mori con Lilith para La Artista. pic.twitter.com/mRyFk33lFM — Dead by Daylight Info Es (@DBDInfoEs) October 20, 2026

Diablo IV es solo una de las muchas franquicias con las que Dead by Daylight tiene un colaboración. En los próximos meses tendremos personajes o skins inspiradas en Terrifier, Scooby Doo, The Casting of Frank Stone y más.

Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.