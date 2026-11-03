Una mirada a las nuevas skins DJ Sona Remix Definitivo, Neeko y Zoe Monerías de Café para League of Legends

Aunque el mundo de League of Legends sigue dominado por las discusiones sobre Worlds 2026 y los aspectos de los grupos virtuales K/DA, True Damage y Heartsteel (olvidaron que Pentakill existe), ya tenemos noticias sobre los cosméticos que llegarán en las próximas semanas. Les vamos a presentar las nuevas skins Neeko y Zoe Monerías de Café y DJ Sona Remix Definitivo con su variante mítica, así como los detalles de sus llegadas a la tienda de LoL con la versión 26.23 en noviembre.

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Empecemos como siempre con el arte splash de los aspectos. Aquí está el de Neeko y Zoe.

Y aquí están las variaciones del nuevo aspecto de Sona.

Pueden ver todas estas skins en acción en el siguiente video, cortesía del canal de YouTube SkinSpotlights. En este se puede apreciar los cambios entre los tres estilos de la variante mítica de Sona.

Las nuevas skins DJ Sona Remix Definitivo, Neeko y Zoe Monerías de Café llegarán a la tienda de League of Legends junto al parche de actualización a la versión 26.23 el miércoles 18 de noviembre de 2026 (o el martes 17, dependiendo de su zona horaria). Los aspectos de Neeko y Zoe serán Épicos (1350 RP) y —como ya hemos dicho varias veces— el de Sona será una variante mítica, lo que significa que se adquiere mediante el controversial sistema que ya conocemos.

No quieren esperar a probar estas skins, ya pueden encontrarlas disponibles en el PBE o servidor de pruebas del juego.

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible únicamente para PC.