Así son las nuevas skins Flora Fatalis para Lissandra, Fiddlesticks, Soraka y Pruebas del crepúsculo para Xin Zhao

Un guerrero un corazón y dos hogares

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Ya llegó un nuevo «día de parche» a League of Legends y sabemos qué es lo que eso significa: ¡Es hora de conocer los aspectos del siguiente parche! En esta ocasión se trata de nuevas skins para Lissandra, Fiddlesticks, Soraka pertenecientes a la colección Flora Fatalis y un nuevo aspecto para Xin Zhao llamado Pruebas del Crepúsculo que estarán listas en LoL en un par de semanas.

Como es tradición, miremos primero el arte ‘splash’ de estos aspectos.

También podemos ver cómo lucen estas skins en acción dentro del juego gracias a este video publicado por SkinSpotlights.

De acuerdo al calendario de actualización oficial de Riot Games, las nuevas skins Flora Fatalis para Lissandra, Fiddlesticks, Soraka y Pruebas del crepúsculo para Xin Zhao estarán disponibles en la tienda de LoL desde el miércoles 8 de octubre de 2025 con la llegada del parche de actualización 25.20.

Aunque estos aspectos Flora Fatalis son muy vistosos, la de Xin Zhao resulta interesante porque está directamente relacionada con la celebración del torneo Worlds 2025 de League of Legends. Incluso tiene tráiler propio.

De acuerdo a Riot Games, un porcentaje de las ganancias por la venta de este aspecto se usarán para financiar todos los eventos de esports de LoL.

Si no quieren esperar para conseguir estas skins, ya mismo pueden probarlas en el servidor entorno de pruebas del juego.

