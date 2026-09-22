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Así lucen en acción las nuevas skins Heartsteel: Live My Life para Sett, Ezreal, Kayn, Aphelios, K’Sante y Yone – Cuándo llegan a LoL

Chicos sexis en tu área. Si tu área es la Grieta del Invocador.

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Hace unos días les presentamos la nueva canción Live My Life de la banda virtual Heartsteel, formada por varios personajes de League of Legends. En ese momento dijimos que los atuendos que vestían Kayn, Aphelios, K’Sante y Yone en ese video de K-Pop eventualmente llegarían a la tienda del juego. Bien, aquí están.

A continuación pueden ver el tráiler de la colección de skins del nuevo ‘single’ de la banda. Se pondrán a la venta el martes 7 de octubre de 2026 junto a la llegada del parche de actualización a la versión 26.20.

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Seguramente el hecho de que K’Sante y Sett de «descamisen» durante ciertas habilidades ayudará bastante a aumentar las ventas de estos atuendos.

También tenemos el arte splash de cada una de estas skins en muy alta resolución. Pueden verlos a continuación.

De momento no tenemos información sobre la rareza y precio que tendrán las nuevas skins Heartsteel: Live My Life para Sett, Ezreal, Kayn, Aphelios, K’Sante y Yone en League of Legends cuando lleguen a comienzos de octubre. Esperamos tener pronto más información al respecto.

Mientras tanto los dejamos nuevamente con el video musical en caso de que no lo hayan visto aún o lo quieran repetir. Este cuenta con las voces de los cantantes Baekhyun como Ezreal, Anderson .Paak como K’Sante, Connor Price como Sett y Nic D como Kayn.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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