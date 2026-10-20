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Fecha y detalles de las nuevas skins K/DA Firestarter para Ahri, Evelynn, Akali y Kai’Sa en League of Legends

Que empiece el fuego. Digo, el juego.

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Ya vimos el espectactular nuevo video musical de la banda virtual de K-Pop más popular de LoL, pero este es solo una promoción de lo que todos los jugadores están esperando: poder usar esos aspectos en el juego. Ya tenemos nuevos detalles de las nuevas skins K/DA Firestarter para Ahri, Evelynn, Akali y Kai’Sa y conocemos la fecha en que finalmente se podrán adquirir en League of Legends.

Empecemos detallando las nuevas apariencias en el arte splash de los aspectos y sus variantes.

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Pronto actualizaremos esta nota con videos de cada una de las skins en el juego para que puedan ver cómo lucen en acción.

Las nuevas skins K/DA Firestarter para Ahri, Evelynn, Akali y Kai’Sa llegarán a la tienda de League of Legends el miércoles 4 de noviembre de 2022 (o un día antes dependiendo de su zona horaria). Los aspectos base de Ahri y Evelynn serán Legendarios, el de Kai’Sa será Épico y el de Akali será una variante Mítica. Evelynn también tendrá una variante Mítica como «productora» de la agrupación de K-Pop.

Si no han visto el video musical de la nueva canción, aquí lo compartimos de nuevo.

K/DA no es la única banda virtual de LoL que estrena nuevas skins. También tenemos nuevos aspectos para Heartsteel de su canción Live My Life y de True Damage se su canción Know My Name. Seguimos esperando que nos muestren qué va a pasar con Pentakill. No pueden dejarlos de lado.

¿Cierto?

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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