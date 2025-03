Así lucen las nuevas skins de Le Sserafim para Ashe, Juno, Mercy, Illari y D.Va en Overwatch 2

Hay más fanáticas del K-Pop en Overwatch de las que pensábamos. Seguramente recuerdan que en 2023 vimos una colaboración con una popular agrupación coreana que nos trajo aspectos especiales para D.Va, Tracer, Kiriko, Brigitte y Sombra. Ahora tendremos una segunda parte de la colaboración entre Le Sserafim y Overwatch 2 con skins para Ash, Juno, Mercy, Illari y uno nuevo para D.Va.

En una reciente entrevista con Elie Gould de PC Gamer, Dion Rogers —director de arte del juego— habló sobre este nuevo ‘crossover’ y explicó como las chicas miembros de la agrupación de K-pop colaboraron con su creación. Según él, ellas son fanáticas del juego y ayudaron a elegir los personajes que llevarían su logo en esta ocasión.

En la siguiente imagen pueden ver cómo lucen los personajes en sus nuevos aspectos legendarios, los cuales llegarán al juego en una fecha aún no definida de la temporada 15 del juego que ya se encuentra activa. No debería pasar mucho tiempo antes de que las veamos en la tienda. Respecto el precio, no han confirmado nada pero lo más probables es que cada skin cueste 2500 Monedas y haya un megalote con todos con un precio alrededor de las 6800 Monedas.

Noten cómo B.O.B., el robot de Ashe, está trabajando de nuevo como guardia de seguridad.

Además de las nuevas skins para Ashe, Juno, Mercy, Illari y D.Va en Overwatch 2, los aspectos para D.Va, Tracer, Kiriko, Brigitte y Sombra de la anterior colaboración con Le Sserafim estarán de regreso en nuevas versiones con diferentes colores.