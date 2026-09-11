Así lucen en acción las nuevas skins de Le Sserafim x Overwatch para D.Mon, Moira, Mizuki, Sierra, Anran y Freja

Parece que las colaboraciones de Le Sserafim con Overwatch son realmente populares porque no han habido una ni dos, sino tres ‘crossovers’ con esta banda de K-pop y en esta ocasión trae seis nuevas skins —dos de ellas son diseños Ultra— para D.Mon, Moira, Mizuki, Sierra, Anran y Freja.

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Los nuevos diseños estarán a la venta en la tienda del juego entre el sábado 12 y el lunes 28 de septiembre de 2026. Son parte de la celebración de BlizzCon de este año y pueden ver cómo lucen en acción —y bailando la coreogracía de Made My Night— en el siguiente tráiler.

Los nuevos diseños de skins de la oleada 3 de la colaboración de Le Sserafim con Overwatch son:

D.Mon (Ultra)

(Ultra) Moira (Ultra)

(Ultra) Mizuki (Legendario)

(Legendario) Anran (Legendario)

(Legendario) Sierra (Legendario)

(Legendario) Freja (Legendario)

Además de los diseños, también se podrán conseguir nuevos gestos para estos personajes basados en la coreografía de la banda. Pero no todo es de pago, Si aún no la tienen, pueden conseguir la skin Junkrat Fawksey James gratis completando desafíos del evento juntos con otros objetos cosméticos de la colaboración.

También se pondrá a la venta un lote con las skins de Mercy, Juno, D.Va, Ashe e Illari de pasadas colaboraciones.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net.