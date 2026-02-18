Estas son las nuevas skins Petricita Corrupta para Xerath y Maokai, y Sona Réquiem Prestigiosa en League of Legends

Un par de personajes para los que no vemos nuevos aspectos muy a menudos van a ser por fin recompensados en el próximo parche de LoL. Ya pudimos ver cómo serán las nuevas skins Xerath de Petricita Corrupta, Maokai de Petricita Corrupta y Sona Réquiem Prestigiosa que llegarán a League of Legends en la versión 26.5.

Antes que nada, veamos el espectacular arte ‘splash’ de estos tres aspectos.

Si quieren ver cómo lucirán estos aspectos en acción durante una partida de LoL les recomendamos ver los siguientes videos que compartimos del canal de YouTube SkinSpotlights.

Estas nuevas skins Petricita Corrupta para Xerath y Maokai, y Sona Réquiem Prestigiosa estarán disponibles en League of Legends tras la llegada del parche de actualización a la versión 26.5 el miércoles 4 de marzo de 2026. Si quieren jugar con ellas antes de esa fecha, pueden encontrarlas ya mismo en el PBE o servidor de pruebas.

En cuanto al contenido que ya llegó al juego, ya pueden encontrar a la venta los nuevos aspectos Pirotécnica y Pétalos primaverales de celebración del año nuevo chino.