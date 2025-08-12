Estas son las nuevas skins Visiones de los Caídos y Arcana para Alistar, Tryndamere , Garen, Jarvan, Jhin y Lulu en LoL

Se acerca un nuevo parche de actualización a League of Legends y eso significa que podemos ir dando una mirada a los aspectos que llegarán en unas semanas. En esta ocasión vamos a conocer cómo son las nuevas skins Alistar Bosqueviejo, Tryndamere Visiones de los Caídos, Garen Visiones de los Caídos, Jarvan Visiones de los Caídos Prestigioso, Jhin Arcana y Lulu Arcana que llegarán con la versión 25.17 a la tienda y al pase de batalla de LoL en agosto de 2025.

Como ya es tradición, empecemos viendo el espectacular arte ‘splash’ de estos nuevos aspectos, empezando por los dos de la colección Arcana.

Y no nos vamos a olvidar de las colecciones Bosqueviejo y Visiones de los Caidos.

Gracias a la cuenta oficial de League of Legends para Latinoamérica en Twitter también podemos ver cómo lucen estos aspectos en acción en el juego.

El misterio del futuro no es más que un acertijo por resolver. Jhin Arcana y Lulu Arcana indican ahora el camino en el entorno de pruebas. pic.twitter.com/uLMYuDjUin — League of Legends LATAM (@lollatam) August 12, 2025

Presagios oscuros de un futuro desconocido… Alistar Bosqueviejo, Tryndamere Visiones de los Caídos, Garen Visiones de los Caídos y Jarvan Visiones de los Caídos Prestigioso se aproximan al entorno de pruebas. pic.twitter.com/lRC70e1p4O — League of Legends LATAM (@lollatam) August 12, 2025

Las skins Alistar Bosqueviejo, Tryndamere Visiones de los Caídos, Garen Visiones de los Caídos y Jarvan Visiones de los Caídos Prestigioso se podrán conseguir en la tienda de LoL mientras que los aspectos Jhin Arcana y Lulu Arcana serán parte del pase de batalla en la versión 25.17 que estará lista desde el miércoles 27 de agosto de 2025.

Si no pueden esperar para probarlas, todas estas skins ya se encuentran en el servidor de pruebas o PTB. Si lo que quieren saber es que podrán ‘vestir’ en el parche actual, aquí les presentamos las curiosas apariencias skins Corki Pollo Volador, Lillia Liga de Bolos y Fiora Victoriosa que estarán en el juego desde el miercoles 13.