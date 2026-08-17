Todo sobre el nuevo agente Noor y la temporada 3 del año 11 de Rainbow Six Siege

Operación Split Fire. Ese es el nombre de la temporada 3 del año 11 de Rainbow Six Siege (si, este juego ya lleva 11 años) que llega con nuevos eventos, modos de juego, cambios a los mapas, ajustes de balance y un nuevo agente llamado Noor. Vamos a conocer a este nuevo defensor y todas las novedades que van a llegar.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Rainbow Six Siege. Seguir

Esta nueva temporada comenzará el martes 1 de septiembre de 2026 y Noor se podrá desbloquear en su respectivo pase de batalla. En la imagen infográfica a continuación pueden ver un resumen de las novedades.

Noor es un agente Defensor diseñado especialmente contrarrestar a los agentes con escudo, con muy buenas opciones de control de zonas y evitar las colocaciones de las bombas. Su habilidad Disparalanzas Horus puede disparar cincos proyectiles que perforan escudos y superficies destruibles (incluyendo suelo, techo y paredes) para luego expulsar llamas.

Su equipamiento y características son los siguientes:

Armas principales: Commando 9 y ALDA 5.56

Commando 9 y ALDA 5.56 Armaa secundariaa : 1911 TACOPS y Bailiff 410

: 1911 TACOPS y Bailiff 410 Dispositivos: Escudo desplegable y Alambre de púas

Escudo desplegable y Alambre de púas Salud : Media

: Media Velocidad: Media

Pueden ver al nuevo agente defensor Noor en acción y conocer más detalles sobre su jugabilidad en la temporada 3 del año 11 de Rainbow Six Siege en el video a continuación. Tiene subtítulos en español de Latinoamérica.

Si quieren ver más de Noor, aquí tienen su tráiler de presentación y un video de historia con estilo anime en el que podemos conocer mejor su personalidad. Ambos tienen subtítulos en español de Latinoamérica.

Otra gran novedad de la nueva temporada es la Lista de partidas con el modo Arcade 3 contra 3 que estará disponible de forma temporal. Será una nueva forma de jugar el clásico modo Bombas con equipos reducidos y a un ritmo más rápido. Las partidas tendrán un máximo de 7 rondas (el primero que gane 4 de 6 partidas, con una ronda de prórroga si es necesaria) y una fase de preparación de solo 30 segundos. Todos los atacantes y defensores estarán disponibles sin vetos.

También se estrenará el modo Wasteland Circuit, un evento de carreras de drones en el que recogeremos globos de objetos y potenciadores por una pista. Básicamente es Mario Kart en el universo de Rainbow Six, pero estará disponible solo por tres semanas.

Otras novedades de la temporada 3 del año 11 de Rainbow Six Siege serán:

Nueva División de leyendas (solitario) para jugadores de rango Campeón y Platino la temporada con reputación positiva. Estará disponible a mitad de temporada.

(solitario) para jugadores de rango Campeón y Platino la temporada con reputación positiva. Estará disponible a mitad de temporada. Cambios a mapas como Villa y más adelante a Estadio Alpha, Estadio Bravo y Casa.

como Villa y más adelante a Estadio Alpha, Estadio Bravo y Casa. Reducción de precios a agentes Ram (10.000 de fama o 240 créditos R6), Skopós (15.000 de fama o 360 créditos R6) y Denari (20.000 de fama o 480 créditos R6).

También hay varios cambios de balance para varios personajes y armas. Pueden leer todos los cambios aquí.

Rainbow Six Siege está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.