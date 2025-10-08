Tendremos nuevo contenido y sorpresas en Clair Obscur: Expedition 33 para celebrar las 5 millones de copias vendidas

No cabe duda que este maravilloso RPG de combates por turnos desarrollado por Sandfall Interactive es uno de los mejores juegos del año y no va a faltar en las listas de nominados de muchos Premios GOTY. Si no saben qué lo hace tan bueno, los invitamos a leer nuestra reseña. Pero no solo es una obra de arte, sino que es un éxito de ventas. El estudio anunció que Clair Obscur: Expedition 33 ha vendido cinco millones de copias y para celebrarlo, van a lanzar una actualización gratis con nuevo contenido.

La noticia llegó mediante una publicación en el sitio web del juego. Además de agradecer a los fans del juego por su éxito, también anunciaron lo que muchos esperábamos con ansiedad: más cosas qué hacer en este maravilloso mundo.

La actualización gratis de Clair Obscur: Expedition 33 estará disponible para PS5, Xbox Series X|S, PC e incluirá lo siguiente:

Un nuevo escenario con nuevos encuentros con enemigos y sorpresas por descubrir.

Nuevos jefes de alta dificultad para la parte final del juego.

Nuevos trajes para todos los personajes

Localización de textos a nuevos idiomas: checo, ucraniano, español de Latinoamérica, turco, vietnamita, tailandés e indonesio.

La noticia está acompañada por un nuevo arte que quienes hemos llegado al Acto III del juego sabemos lo que significa.

Lo único «malo» de esta noticia es que no dijeron cuándo saldrá esta actualización. Solo sabemos que están trabajando en ella en este momento. Vamos a tener que esperar pacientemente por nueva información al respecto.

