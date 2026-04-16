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Los nuevos mapas y novedades que llegarán a Battlefield 6 y Redsec en las temporadas 3, 4 y 5 de 2026

Combate naval, buscador de servidores y más.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Aunque tuvo un lanzamiento excelente y muy buenas críticas, Battlefield 6 ha perdido un poco de impulso y las recientes actualizaciones no han estado a la altura de lo esperado por los jugadores. El equipo de desarrolladores quiere cambiar esto y para demostrar que están escuchando las críticas, han lanzado una hoja de ruta para 2026 que detalla cuáles serán los mapas y mucho del nuevo contenido que llegará al juego en las temporadas 3, 4 y 5.

Contenido:

Pueden ver el video en el que los desarrolladores detallan las novedades y cambios que llegarán al juego durante el resto del año a continuación. Está en inglés.

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Ahora veamos qué nos espera en cada una de las próximas temporadas del juego.

Temporada 3 (mayo de 2026)

  • Nueva versión del mapa de Battlefield 4 ‘Tren de Golmud’
  • Nueva versión del mapa de Battlefield 3: Bazar de Cairo
  • Partida Clasificatoria en REDSEC para Battle Royale: cuartetos
  • Modo en solitario para Battle Royale
  • Nuevas armas y modos de juego

Temporada 4 (julio de 2026)

  • Guerra Naval en Battlefield 6 y en REDSEC
  • Nuevo mapa ‘Arrecife de Tsuru’ con espacios aéreos y marítimos de gran tamaño
  • Nuevos vehículos navales y portaaviones
  • Nueva versión del mapa de Battlefield 1942 ‘Isla Wake’
  • Lobbies personalizados  
  • Modo espectador
  • Nuevas armas y modos de juego

Temporada 5 (cuarto trimestre de 2026)

  • Tres nuevos mapas

Otras novedades que llegarán a Battlefield 6 en 2026

  • Actualizaciones de calidad de vida y mejoras en el combate
  • Marcadores de clasificación
  • Chat por proximidad
  • Buscador de Servidores con Servidores permanentes
  • Series competitivas Open y Elite

Ya veremos si estos cambios son del agrado de los jugadores y Battlefield 6 y Redsec logran recuperar la gloria que tuvieron en su lanzamiento. Por lo pronto estamos seguros que algunas de las novedades —especialmente el buscador de servidores— va a hacer muy felices a muchos de ellos.

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Battlefield 6 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y EA App.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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