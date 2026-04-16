Los nuevos mapas y novedades que llegarán a Battlefield 6 y Redsec en las temporadas 3, 4 y 5 de 2026

Aunque tuvo un lanzamiento excelente y muy buenas críticas, Battlefield 6 ha perdido un poco de impulso y las recientes actualizaciones no han estado a la altura de lo esperado por los jugadores. El equipo de desarrolladores quiere cambiar esto y para demostrar que están escuchando las críticas, han lanzado una hoja de ruta para 2026 que detalla cuáles serán los mapas y mucho del nuevo contenido que llegará al juego en las temporadas 3, 4 y 5.

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Pueden ver el video en el que los desarrolladores detallan las novedades y cambios que llegarán al juego durante el resto del año a continuación. Está en inglés.

Ahora veamos qué nos espera en cada una de las próximas temporadas del juego.

Temporada 3 (mayo de 2026)

Nueva versión del mapa de Battlefield 4 ‘Tren de Golmud’

Nueva versión del mapa de Battlefield 3: ‘ Bazar de Cairo ‘

‘ ‘ Partida Clasificatoria en REDSEC para Battle Royale: cuartetos

Modo en solitario para Battle Royale

Nuevas armas y modos de juego

Temporada 4 (julio de 2026)

Guerra Naval en Battlefield 6 y en REDSEC

Nuevo mapa ‘Arrecife de Tsuru’ con espacios aéreos y marítimos de gran tamaño

Nuevos vehículos navales y portaaviones

Nueva versión del mapa de Battlefield 1942 ‘Isla Wake’

Lobbies personalizados

Modo espectador

Nuevas armas y modos de juego

Temporada 5 (cuarto trimestre de 2026)

Tres nuevos mapas

Otras novedades que llegarán a Battlefield 6 en 2026

Actualizaciones de calidad de vida y mejoras en el combate

Marcadores de clasificación

Chat por proximidad

Buscador de Servidores con Servidores permanentes

Series competitivas Open y Elite

Ya veremos si estos cambios son del agrado de los jugadores y Battlefield 6 y Redsec logran recuperar la gloria que tuvieron en su lanzamiento. Por lo pronto estamos seguros que algunas de las novedades —especialmente el buscador de servidores— va a hacer muy felices a muchos de ellos.

Battlefield 6 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y EA App.