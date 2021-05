[Reporte] El equipo de Super Mario Odyssey podría estar trabajando en un nuevo Donkey Kong

Nintendo Entertainment Planning & Development, más conocida como Nintendo EPD, es la mayor división desarrolladora interna de la compañía. Este equipo ha trabajado en la gran mayoría de títulos triple A de la Gran N desde el 2015. Su principal exponente en Nintendo Switch, sin embargo, es el excelente Super Mario Odyssey de 2017.

Una serie de reportes recientes sugieren que un nuevo juego de la franquicia Donkey Kong estaría siendo desarrollado por Nintendo EPD, en vista de lo ocupados que se encuentran en Retro Studios con Metroid Prime 4. El juego no llevaría el ‘Country’ de Rare heredado en su título, sino que aparentemente sería una entrega original.

El YouTuber LonelyGoomba atrajo la atención al respecto, al mencionar en Twitter sobre esta posible nueva producción en 3D de Donkey Kong. Pero después él mismo deslegitimó sus declaraciones, asegurando que no tiene ninguna fuente cercana y solo leyó un rumor en internet. Algo muy común de tergiversar en estos días.

Suenan bongós de Donkey Kong

De todas formas, el reporte fue apoyado por Zippo, un «filtrador» conocido en la comunidad. El rumor, en su lugar, apunta a un título 2D (o 2.5D, más bien, como la saga ‘Country’).

«Es el aniversario 40 del gran simio, y aunque no estoy seguro cómo Nintendo celebrará en esta ocasión, hay un nuevo juego de DK en 2D desarrollado por EPD Tokyo. Retro obviamente está ocupado en otras cosas, así que Nintendo ha tomado el mando para traer de vuelta a DK con una serie interna.

No esperen el regreso de ‘Country’, ya que EPD Tokyo no está interesado en hacer una secuela a juegos que ellos no hicieron. Diddy, Cranky y la tripulación Kremling deberían regresar en esta ocasión. Parece que el juego se lanzaría antes de finalizar el año fiscal. Un anuncio en E3 es muy probable.»

Donkey Kong Jungle Beat

Vale aclarar que no es la primera vez de Nintendo EPD con el gran simio. Antes de fusionarse en septiembre de 2015, esta división era Nintendo EAD y Nintendo SPD. Donkey Kong Jungle Beat, juego de 2004 para GameCube que usaba los DK Bongos como control, fue desarrollado por Nintendo EAD Tokyo. Una aventura plataformas jugablemente original y gráficamente impresionante, relanzada en Wii.

Hablan los expertos de la jungla simiesca

El altamente respetado sitio y comunidad especializada en Donkey Kong, DK Vine, abordó este tema y es una de la fuentes más confiables sobre esta información.

«El desarrollo del nuevo Donkey Kong comenzó alrededor de 2017 o 2018, cuando Nintendo decidió traerlo de vuelta internamente, por primera vez desde Donkey Kong Jungle Beat… aunque Jungle Beat fue más como un recurso provisional que un ‘status quo’ permanente.

Creo que este es un nuevo equipo de EPD que ha sido formado con miembros de otros equipos, específicamente con el propósito de crear juegos de Donkey Kong.

Lamento decepcionar, pero no tengo información sobre el debate 2D/2.5D vs 3D. Exactamente qué tipo de juego es nunca se me ha compartido, excepto que es un plataformas o algo por el estilo. Especulo que la ausencia de información de mis fuentes podría indicar que es una especie de híbrido, no exactamente Donkey Kong Country pero tampoco un plataformas 3D pleno. Pero eso es solo una hipótesis, no una filtración de mis fuentes.»

El último de los juegos de aventura de Donkey Kong fue Donkey Kong Country: Tropical Freeze para Wii U en 2014, creado por Retro Studios. El juego fue relanzado en 2018 para Nintendo Switch, con ‘modo Funky’ incluido suavizando su dificultad.