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Este es el nuevo evento ‘Cacería Ascendente’ de Apex Legends que llega junto a una skin de prestigio para Gibraltar

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El primer evento que llega a Apex Legends en su temporada 30 está protagonizado por Gibraltar y tiene por nombre ‘Cacería ascendente’, lo cual encaja bastante bien con la actual temática de poderes ancestrales del juego. Vamos a conocer qué novedades trae, las nuevas skins y el nuevo modo Comodín.

Este evento comienza el martes 18 de agosto de 2026 y estará disponible hasta el martes 8 de septiembre de 2026. A continuación pueden ver su tráiler, el cual fue publicado en forma de ‘short’ por alguna razón.

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El centro de la ‘Cacería ascendente’ de Apex Legends es el nuevo modo Comodín. En este debemos elegir una opción de mejora de EVO para combate, supervivencia o movilidad:

  • Disparo sin apuntar mejorado por EVO: reduce la dispersión al disparar sin apuntar
  • Críticos mejorados por EVO: aumenta la probabilidad causar impactos críticos
  • Regeneración de escudo con mejora de EVO: aumenta la regeneración del escudo
  • Robo de vida con mejora de EVO: aumenta el porcentaje de robo de vida
  • Impulsos de escalada con mejora de EVO: potencia el impulso de escalada
  • Impulsos de deslizamiento con mejora de EVO: deslízamientos más veloces y con más alcance

A medida que avanza la partida tendremos más espacios para opciones de comodín. La rotación de mapas de este modo nos lleva a Cañón de los Reyes, Distrito E y Luna rota.

Como siempre en estos eventos, podemos ganar Marcas para reclamar objetos especiales y en esta ocasión se cuenta el nuevo aspecto Prestigio dorado de Gibraltar: Amistad Apex. Esta skin incluye una ejecución personalizada y traza una estela de fuego con un rastro de salto único.

Entre los otros objetos estéticos de la temporada tenemos aspectos legendarios para Valkyrie, Conduit, Wraith, Alter, Lifeline y Horizon, y nuevos aspectos de armas para el R-301, el Havoc, el Alternator, la L-STAR, el Bocek y el rifle de repetición 30-30.

Por supuesto, ‘Cacería salvaje’ trae una nueva tienda de evento a Apex Legends en la que podemos adquirir una skin épica de Mad Maggie y hay nuevos aspectos a la venta como microtransacciones.

Ahora solo queda esperar que la reciente compra de Electronic Arts por parte de un consorcio de las peores personas posibles no le haga daño al juego.

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Apex Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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