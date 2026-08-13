Este es el nuevo evento ‘Cacería Ascendente’ de Apex Legends que llega junto a una skin de prestigio para Gibraltar

El primer evento que llega a Apex Legends en su temporada 30 está protagonizado por Gibraltar y tiene por nombre ‘Cacería ascendente’, lo cual encaja bastante bien con la actual temática de poderes ancestrales del juego. Vamos a conocer qué novedades trae, las nuevas skins y el nuevo modo Comodín.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Apex Legends. Seguir

Este evento comienza el martes 18 de agosto de 2026 y estará disponible hasta el martes 8 de septiembre de 2026. A continuación pueden ver su tráiler, el cual fue publicado en forma de ‘short’ por alguna razón.

El centro de la ‘Cacería ascendente’ de Apex Legends es el nuevo modo Comodín. En este debemos elegir una opción de mejora de EVO para combate, supervivencia o movilidad:

Disparo sin apuntar mejorado por EVO: reduce la dispersión al disparar sin apuntar

reduce la dispersión al disparar sin apuntar Críticos mejorados por EVO: aumenta la probabilidad causar impactos críticos

aumenta la probabilidad causar impactos críticos Regeneración de escudo con mejora de EVO: aumenta la regeneración del escudo

aumenta la regeneración del escudo Robo de vida con mejora de EVO: aumenta el porcentaje de robo de vida

aumenta el porcentaje de robo de vida Impulsos de escalada con mejora de EVO: potencia el impulso de escalada

potencia el impulso de escalada Impulsos de deslizamiento con mejora de EVO: deslízamientos más veloces y con más alcance

A medida que avanza la partida tendremos más espacios para opciones de comodín. La rotación de mapas de este modo nos lleva a Cañón de los Reyes, Distrito E y Luna rota.

Como siempre en estos eventos, podemos ganar Marcas para reclamar objetos especiales y en esta ocasión se cuenta el nuevo aspecto Prestigio dorado de Gibraltar: Amistad Apex. Esta skin incluye una ejecución personalizada y traza una estela de fuego con un rastro de salto único.

Entre los otros objetos estéticos de la temporada tenemos aspectos legendarios para Valkyrie, Conduit, Wraith, Alter, Lifeline y Horizon, y nuevos aspectos de armas para el R-301, el Havoc, el Alternator, la L-STAR, el Bocek y el rifle de repetición 30-30.

Por supuesto, ‘Cacería salvaje’ trae una nueva tienda de evento a Apex Legends en la que podemos adquirir una skin épica de Mad Maggie y hay nuevos aspectos a la venta como microtransacciones.

Ahora solo queda esperar que la reciente compra de Electronic Arts por parte de un consorcio de las peores personas posibles no le haga daño al juego.

Apex Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC.