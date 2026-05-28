El nuevo evento Subida Total de Apex Legends nos volverá «ligeros como plumas»

En junio tendremos uno de los tradicionales eventos especiales de Apex Legends con nuevos modos de juego y modificadores que alteran la forma de jugar. Este se llamará ‘Subida total’ (o ‘Subidón’, dependiendo de la región) y además de también nos dará la posibilidad de conseguir nuevos aspectos para Octane, Fuse, Wraith, Bangalore y Lifeline.

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A continuación pueden ver el tráiler de este evento que se desarrollará entre el martes 2 y el martes 23 de junio de 2026.

El modo Comodín: Subidón no solo se destacará por los nuevos modificadores, incluyendo uno que nos llevará a pasar más tiempo en el aire, sino porque rotará entre los mapas Cañón de los Reyes, Olympus y Luna rota cada 15 minutos.

Los modificadores que encontraremos en este modo son los siguientes:

Peso pluma: podremos saltar más alto, hacer doble salto y caer rápidamente desde el aire.

podremos saltar más alto, hacer doble salto y caer rápidamente desde el aire. Blindaje: Obtendremos armadura de nivel rojo y escudo de emergencia.

Obtendremos armadura de nivel rojo y escudo de emergencia. In fraganti: Todas las armas se vuelven míticas.

Todas las armas se vuelven míticas. Camuflaje agachado: Nos camuflamos al agacharnos o deslizarnos

Nos camuflamos al agacharnos o deslizarnos Poquita cosa: Todos los jugadores se encogen.

Todos los jugadores se encogen. Caja ciega: Todas obtenemos la misma arma aleatoria.

Todas obtenemos la misma arma aleatoria. Subidón de adrenalina: Corremos y nos deslizamos más rápido, podemos correr por las paredes y conseguimos un aumento de velocidad extra al derribar a un enemigo.

Corremos y nos deslizamos más rápido, podemos correr por las paredes y conseguimos un aumento de velocidad extra al derribar a un enemigo. Detonante: Nos dan granadas infinitas y los personajes autodestruyen al morir.

Nos dan granadas infinitas y los personajes autodestruyen al morir. Lienzo en blanco: Todos los efectos se desactivan.

Además, todos los jugadores tendremos desbloqueados a Ash, Conduit y Vantage durante el evento Subida total / Subidón.

Estas son las recompensas que conseguiremos por completar todo el conjunto de retos de cada semana del evento

Semana 1: Pack temático de Ash

Pack temático de Ash Semana 2: Pack temático de Conduit

Pack temático de Conduit Semana 3: Pack temático de Vantage

Hablando de recompensas, Podemos conseguir nuevos aspectos para Octane, Fuse, Wraith, Bangalore y Lifeline en los packs del evento o en la tienda del evento, así como nuevos aspectos legendarios para las armas Flatline, HAVOC, Rifle de cargas, Prowler, Rampage y Mozambique, y aspectos épicos para Hemlok, Mastiff y Spitfire.

También podemos conseguir el nuevo aspecto Prestigio de Ash con una ejecución personalizada y habrán nuevas skins a la venta en la tienda.

Apex Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC.