¿Hay un nuevo Fire Emblem (no ‘musou’) para Switch próximo a salir?

El musou de Intelligent Systems y Koei Tecmo, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, llega en unos cuantos días a Nintendo Switch. Sin embargo, al ser un ‘spin-off’ de Fire Emblem: Three Houses, un título de hace tres años, no es de extrañar que Nintendo tenga entre su agenda una nueva entrega principal de estrategia por turnos.

Desde hace un tiempo, gente con información cercana a Nintendo como Emily Rogers, vienen mencionando la existencia de un nuevo Fire Emblem para Switch. No ‘remake’ ni remasterización, sino una entrega completamente nueva. No es apropiado otorgarle un cien por ciento de veracidad a lo que dicen los «filtradores», pues mucha de la información tampoco es cien por ciento acertada.

Supongamos que de 10 sean 6 o menos cosas en las que aciertan, en el mejor de los casos. De cualquier manera, no pueden ser tomados como una fuente oficial. Presentamos los siguientes datos recopilados sobre un presunto nuevo Fire Emblem (vía Reddit). Con la aclaración que no son confirmados por Nintendo y a elección del lector sobre su veracidad.

Posible nuevo Fire Emblem para Switch

Desarrollado de manera conjunta por Intelligent Systems, Koei Tecmo y Gust (una división de Koei Tecmo).

Gust (Atelier) colaboraría principalmente en el apartado visual, que supuestamente tendría mejores gráficas que Three Houses.

Planeado como un juego para celebrar los 30 años de Fire Emblem, su desarrollo habría finalizado en 2021.

El personaje principal (hombre o mujer) tiene cabello azul y rojo. Su madre es un dragón.

Una nueva mecánica de ‘emblemas’ permitiría a los jugadores convocar personajes pasados de la franquicia Fire Emblem (a lo Heroes) para el escuadrón.

Esto último suena a una función plausible y digna de hacerse realidad, teniendo en cuenta el vasto historial de personajes de la serie. En cuanto a Gust, es un estudio cuyo trabajo visual en los juegos de Atelier es sobresaliente, como hemos visto recientemente en Atelier Ryza y su secuela.

Las imágenes superiores [no oficiales] corresponderían a una versión antigua en desarrollo, en lenguaje mandarín. Según las indicaciones, la protagonista femenina sería la de la tercera imagen.

¿Dos juegos de Fire Emblem el mismo año? No habría problema, en especial si son de géneros diferentes. En mayo del 2005, América recibió –el excelente– Fire Emblem: The Sacred Stones para Game Boy Advance. Más tarde, en octubre del 2005, la primera entrega 3D de la serie, Fire Emblem: Path of Radiance para GameCube.

Veremos si Nintendo se pronuncia al respecto tras el lanzamiento de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, en cuyo caso informaremos por este mismo medio.