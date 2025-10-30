Nuevo juego del exdirector de Just Cause es una especie de «Mad Max Payne»

Liquid Swords, nuevo estudio del cofundador de Avalanche Studios y exdirector de Just Cause, Christofer Sundberg, publicó un breve teaser de su primer juego, aún sin título definido. Es un clip de nueve segundos que muestra lo que parece ser una ciudad gris y en ruinas, con un aspecto tan industrial y abandonado como del tipo australiano de Mad Max. Curiosamente Avalanche Studios lanzó hace 10 años su propio juego de Mad Max.

La única actividad en sus solitarias calles son unos pocos coches que circulan a cierta velocidad, así como algunos destellos de luz tenue en la superficie del río. Sin embargo, Sundberg afirma en Twitter/X que el juego, al que Liquid Swords se refiere por ahora simplemente como Juego 1, acabará siendo algo «más parecido a… Mad Max… Payne».

«Todo el respeto para los desarrolladores de juegos de fantasía/ciencia ficción», comenta Sundberg sobre la aparente preferencia de Liquid Swords por el realismo crudo, «pero simplemente no es lo nuestro».

Sundberg creó Liquid Swords en 2020. Aunque el estudio explica que esperaba contar con 100 empleados para principios del 2024, el pasado febrero el estudio tomó la «profundamente lamentable» decisión de reducir su plantilla. Antes incluso de poder anunciar oficialmente lo que describe como «una historia de venganza AAA, narrativa, de mundo abierto y estilo noir, creada y desarrollada con Unreal Engine 5″.

El estudio, con sede en Estocolmo, se enorgullece de su cultura de cero horas extras y exhibe con orgullo una colección de zapatillas Air Jordan en su sala de reuniones. Con el mismo entusiasmo, Sundberg acompaña el tráiler de Liquid Swords con una declaración de principios: «Responsabilidad. Trabajo duro. Humanidad. Victoria».