Anunciaron un nuevo juego de los Gatos Samurái, tenemos el tráiler y los primeros detalles

Una de las series de ‘anime’ que los millenials recordamos con más cariño son Los Gatos Samurái — también conocida como Samurai, Pizza Cats y Kyatto Ninden Teyandee — era una serie ‘shonen’ de acción y comedia que contaba con un fantástico trabajo de doblaje al español latino que la hacía aún más graciosa que la versión original. Pues bien, Speedy Ceviche, Polly Esther y Guido Anchoa están de regreso en el juego Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!, un RPG de acción en 2D basado en Los Gatos Samurái.

Pueden ver el tráiler en japonés a continuación, cortesía del canal oficial del estudio desarrollador Blast Zero en YouTube.

La trama es la misma de la serie animada de hace 30 años, con los héroes luchando para defender Pequeño Tokio de las artimañanas de Gran Quesote. Cada personaje tendrá habilidades diferentes para moverse por el escenario y atacar a los enemigos, pero podemos alternar entre Speedy, Polly y Guido en cualquier momento. Como buen RPG que es, podremos subir de nivel y mejorar las habilidades de los protagonistas.

El juego de los Gatos Samurái Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! aún no tiene fecha de lanzamiento definida pero sabemos que «llegará a las principales plataformas en 2026». Por lo pronto, pueden agregarlo a su lista de deseados en Steam.