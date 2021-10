Nuevo juego de Ghostbusters estaría siendo desarrollado por Illfonic

A pesar de sus escasas apariciones en la gran pantalla durante los últimos años, Ghostbusters (Cazafantasmas) ha protagonizado una plétora de juegos en las últimas 2 décadas. La mayoría recuerda Ghostbusters: The Video Game, disponible para consolas de octava generación, pero no muchos recuerdan títulos para móviles como Slime City (2016) y Ghostbusters World (2018). Sin embargo, no ha habido un nuevo juego para consolas desde Ghostbusters (2016).

Faltando un mes para el estreno de Ghostbusters: El Legado, han surgido nuevas noticias sobre un juego basado en la franquicia. Durante el más reciente episodio del podcast Questlove Supreme, Raphael Saadiq —cofundador del estudio Illfonic— fue entrevistado. Tras ser interrogado sobre los próximos proyectos del estudio, Saadiq dio a conocer que actualmente están trabajando en un juego basado en Ghostbusters (Cazafantasmas).

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento del nuevo juego de Ghostbusters (Cazafantasmas) desarrollado por Illfonic?

Ya que no ha sido anunciado oficialmente, el juego de Ghostbusters (Cazafantasmas) desarrollado por Illfonic todavía no tiene una fecha de lanzamiento puntual.

¿A qué plataformas llegaría?

Es probable que el juego de Ghostbusters (Cazafantasmas) desarrollado por Illfonic sea multijugador.

Aunque Illfonic no es un estudio ‘first party’ de Sony, Ghostbusters (Cazafantasmas) es propiedad de la compañía. Por este motivo, es probable que sea una exclusiva de PlayStation.

¿Cómo sería la jugabilidad del nuevo juego de Ghostbusters (Cazafantasmas) desarrollado por Illfonic?

Si bien la jugabilidad y mecánicas puntuales de este futuro juego de Ghostbusters (Cazafantasmas) permanecen como un misterio, Illfonic es principalmente conocido por desarrollar títulos multijugador. Entre estos destacan Friday the 13th: The Game y Predator: Hunting Grounds. Por este motivo, es muy probable que el juego de Ghostbusters (Cazafantasmas) también lo sea o por lo menos tenga un componente multijugador.

Vía: PCGamesN

Fuente: Questlove Supreme