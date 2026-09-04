El primer juego de Double Fine tras su separación de Xbox es Thank You Bus Driver, un caótico juego de conducción

Siempre podemos contar con el estudio Double Fine para sorprendernos con juegos diferentes y muy interesantes. ¿Quién más haría un juego en que controlamos a un faro que camina o un título de combates de jarrones de cerámica? Es por eso que nos alegra tanto que haya sobrevivido a Xbox y ya podemos conocer cuál será su primer juego ahora que son nuevamente independientes: el bizarro Thank You Bus Driver.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de PC. Seguir

Pueden ver el tráiler con el que fue anunciado este título a continuación.

En este título vamos a controlar en primera persona a un conductor de bus que no solo debe conducir su vehículo hasta su destino antes de que termine el contador de tiempo, sino que tiene que tener un ojo puesto sobre sus pasajeros para asegurarse que están cumpliendo con las reglas del autobus, las cuales van aumentando a medida que avanza el viaje.

Además de hacer respetar las reglas y llegar a tiempo a la parada, no hay más objetivos así que arrollar todo lo que está en frente y salirnos del camino es completamente válido. Si los pasajeros quedan satisfechos con nuestra conducción, nos agradecerán con… pues con «Gracias», las cuales podemos gastar para obtener beneficios.

Este es el primer juego que saldrá bajo el sello Double Fine Action Labs, una especie de marca para juegos pequeños, extraños y experimentales.

Thank You Bus Driver saldrá para PC mediante Steam, GOG, y itch.io. Aunque aún no tiene una fecha de lanzamiento definida, ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en la plataforma de Valve.

Además de estar desarrollando este juego, Double Fine está trabajando en Amnesia Fortnight, un evento en el que sus equipos pondrán sus prototipos a prueba para que los mismos jugadores que apoyaron su Kickstarter decidan cuál es el próximo juego que van a hacer.