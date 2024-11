Así será el nuevo juego móvil Monster Hunter Outlanders

Es verdad que el juego móvil Monster Hunter Now tiene fanáticos muy dedicados que lo están disfrutando mucho, pero no es lo que la mayoría de aficionados a la franquicia de cacería de Capcom querían que fuera. Si quieren una experiencia más similar a la de los juegos de consolas, van a tener que esperar por el nuevo juego móvil Monster Hunter Outlanders que está siendo desarrollado por Timi Studios, responsables de Call of Duty: Mobile y Pokémon Unite.

A diferencia de Now, que tiene una jugabilidad y estilo inspirados en Pokémon GO, Outlanders será una experiencia más similar a la de World, Rise y el esperado Wilds. Pueden hacerse una mejor idea al respecto viendo el siguiente tráiler.

Este será un juego de mundo abierto en el que exploraremos biomas como junglas, desiertos y montañas heladas para cazar monstruos usando espadas, arcos, mazos y otras clase de armas. El tráiler y las imágenes publicitarias revelan que contará con monstruos conocidos de la franquicia como Rathian, Rathalos, Anjanath y Royal Ludroth.

Entre las diferencias que tendrá con sus «hermanos mayores» podemos detectar las siguientes:

Podremos usar un aerodeslizador para planear por los mapas, como en Zelda: Breath of The Wild.

Además de los Felyne, tendremos compañeros nuevos como simios y aves.

Hay personajes especiales que podemos tener como compañeros o controlarlos cuando los consigamos.

Obviamente se podrá jugar en solitario como en equipo con otros jugadores.

Todavía no hay una fecha de lanzamiento definida para el juego móvil Monster Hunter Outlanders, pero si les llama la atención pueden registrarse anticipadamente en su sitio web oficial. Tampoco sabemos si será gratis o de pago, pero la tendencia en juegos móviles sigue siendo hacia los títulos gratis con microtransacciones.