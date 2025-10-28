Videojuegos

Tendremos un nuevo juego basado en la película Actividad Paranormal en 2026

Esta actividad no es normal.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Las películas de terror estilo «found footage», grabadas con cámaras de mano y simulando ser reales, fueron todo un fenómeno en la década del 2010. De vez en cuando todavía sale una de ellas y hay quienes recuerdan con nostalgia esta tendencia encabezada por la saga Actividad Paranormal (Paranormal Activity), la cual tuvo unas entregas realmente aterradoras. Incluso tuvo un videojuego llamado Paranormal Activity: The Lost Soul en 2017. Por alguna razón, hay otro juego en desarrollo bajo el nombre Paranormal Activity: Treshold y nos llama mucho la atención debido a su desarrollador.

El tráiler fue estrenado a mediados de octubre durante la presentación The Indie Horrow Showcase 2025. Si no lo vieron, lo compartimos a continuación.

- Publicidad -

Este será un juego de exploración en primera persona en el que, como en la película, tenemos a una pareja que se muda a una nueva casa y comienza a documentar los extraños eventos que suceden a su alrededor.

Como dijimos, lo que más nos llama la atención sobre este título son sus desarrolladores. Este juego basado en Actividad Paranormal está siendo desarrollado por Darkstone Digital, creadores de The Mortuary Assisant que es considerado el juego más aterrador de todos los tiempos. Si mantienen la calidad, va a ser realmente miedoso.

Paranormal Activity: Treshold no tiene fecha de lanzamiento definida pero sabemos que saldrá en 2026. De momento solo ha sido anunciado para PC y podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en Steam.

Más juegos de terror en GamerFocus

 Tendremos un nuevo juego basado en la película…
Silly Polly Beast – Reseña (PS5)
El juego de Terrifier ya tiene fecha de…
Screamer será un juego de carreras y combate con un arriesgado sistema de control
Silly Polly Beast – Reseña (PS5)
Guía para clonar Pokémon Shiny / Brillante en Leyendas Pokémon: Z-A
Los increíbles beneficios de los juegos Brain Age/Training
Roblox Códigos de Algo Malo Va a Pasar (Octubre)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Silly Polly Beast – Reseña (PS5)
Siguiente artículo Screamer será un juego de carreras y combate con un arriesgado sistema de control
No hay comentarios

Lo último

Plantas Vs. Zombies Trasplantado: guía para desbloquear el escenario de China
Videojuegos
Guía Tormented Souls 2 – Soluciones a todos los acertijos del cementerio
Videojuegos
Plantas Vs. Zombies Trasplantado – Reseña (Xbox Series)
El modo batalla campal de Battlefield 6 será gratis, ya tiene fecha de lanzamiento y nombre oficial
Videojuegos