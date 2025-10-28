Tendremos un nuevo juego basado en la película Actividad Paranormal en 2026

Las películas de terror estilo «found footage», grabadas con cámaras de mano y simulando ser reales, fueron todo un fenómeno en la década del 2010. De vez en cuando todavía sale una de ellas y hay quienes recuerdan con nostalgia esta tendencia encabezada por la saga Actividad Paranormal (Paranormal Activity), la cual tuvo unas entregas realmente aterradoras. Incluso tuvo un videojuego llamado Paranormal Activity: The Lost Soul en 2017. Por alguna razón, hay otro juego en desarrollo bajo el nombre Paranormal Activity: Treshold y nos llama mucho la atención debido a su desarrollador.

El tráiler fue estrenado a mediados de octubre durante la presentación The Indie Horrow Showcase 2025. Si no lo vieron, lo compartimos a continuación.

Este será un juego de exploración en primera persona en el que, como en la película, tenemos a una pareja que se muda a una nueva casa y comienza a documentar los extraños eventos que suceden a su alrededor.

Como dijimos, lo que más nos llama la atención sobre este título son sus desarrolladores. Este juego basado en Actividad Paranormal está siendo desarrollado por Darkstone Digital, creadores de The Mortuary Assisant que es considerado el juego más aterrador de todos los tiempos. Si mantienen la calidad, va a ser realmente miedoso.

Paranormal Activity: Treshold no tiene fecha de lanzamiento definida pero sabemos que saldrá en 2026. De momento solo ha sido anunciado para PC y podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en Steam.