Tendremos un nuevo juego de Ratchet & Clank, pero los fans lo rechazaron de inmediato

Los grandes estudios siguen obsesionados con capturar la mayor parte de esos lucrativos mercados que son los ‘juegos como servicios’ y los juegos móviles, pero las historias de éxito son pocas y cada día nos enteramos de más y más juegos de estos estilos que dejan de funcionar. El siguiente intento de crear un exitoso juegos como servicio para teléfonos móviles es de PlayStation, que le cedió al estudio Oh BiBi la marca Ratchet & Clank para crear un nuevo juego que aparentemente «nadie quiere»… o eso dicen los fans de la saga.

El juego en cuestión se llama Ratchet & Clank: Ranger Rumble, pero en vez de ser una aventura de acción y plataformas para consolas se trata de una ‘arena de disparos multijugador’ para teléfonos móviles. Pueden ver su primer tráiler a continuación.

Aunque nos agrada el estilo caricaturesco en los diseños de personajes, parece ser un título bastante genérico de este estilo. Al momento de hacer esta nota no se han dado detalles sobre su fecha de lanzamiento o sistema de monetización (solo se ha abierto un espacio en la página web oficial para quienes se quieran prerregistrar), pero lo más probable es que se trate de un juego gratis con microtrasacciones.

Pero incluso sin conocer más detalles, la reacción a este nuevo juego de Ratchet & Clank no ha sido nada positiva. La mayoría de comentarios al video y en redes sociales han sido de fanáticos de la saga quejándose de que sea un juego móvil o de quienes querían ver un nuevo título del estilo tradicional.

Este parece ser uno de los infames «12 juegos como servicio» que PlayStation anunció que estaban en desarrollo, de los cuales la mayoría han sido cancelados o han sido fracasos como Concord. Helldivers II sigue siendo el único título que saca la cara por esa iniciativa.

Ya veremos cómo le va a Ratchet & Clank: Ranger Rumble cuando finalmente salga al mercado. A lo mejor es un juego perfectamente divertido que encuentra una comunidad de fanáticos que lo disfruten. Pero de momento, parece que no es lo que los seguidores de la saga querían ver.